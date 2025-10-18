Trenčín reaguje na zvlhnutie ofenzívneho prachu. K vojakom prichádza kanadský útočník Varone

Slovenský hokejový klub HK Dukla Trenčín získal v sobotu do svojich radov kanadského útočníka Phila Varonea. Skúsený center má na konte 97 zápasov v zámorskej NHL v drese Buffala Sabres a Ottawy Senators.
Výrazná postava AHL a DEL
Väčšinu doterajšej kariéry však odohral v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde nastúpil na 539 duelov. V NHL si pripísal 8 gólov, 9 asistencií, 26 trestných minút a 20 mínusových bodov.
V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v nemeckej DEL, naposledy v tíme Grizzlys Wolfsburg, za ktorý v edícii 2025/2026 zaznamenal 6 gólov a 23 asistencií v 52 zápasoch.
Trenčín sa zmenám dlho bránil
„Dlhší čas čakáme na vhodný typ centra a Phil bude túto predstavu spĺňať. Má bohaté skúsenosti a vysokú hokejovú inteligenciu. Typologicky je to hráč, ktorý by mal priniesť do našej hry pokoj, prehľad a produktivitu, a byť lídrom na ľade aj v kabíne. Od začiatku sezóny sme boli trpezliví, ale ofenzívny prejav a produktivita hráčov je ďaleko za očakávaniami klubu aj fanúšikov, preto prichádzajú zmeny,“ uviedol športový riaditeľ HK Dukla Trenčín Mário Bližňák.
Potrebujú strieľať viac gólov
Trenčín figuruje po 12 odohraných kolách Tipsport ligy na 8. mieste tabuľky. „Vojaci“ doteraz strelili 27 gólov, čo je druhý najslabší výsledok v súťaži, a prehrali ostatných päť zápasov, všetky najtesnejším rozdielom. Varone by sa mal k tímu pripojiť v priebehu budúceho týždňa.