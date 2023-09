Migrácia je vážny problém, podľa Čaputovej však nie je dôvod na paniku a konanie Maďarska ju prekvapilo

Migrácia je vážny problém, nie je však dôvod na paniku. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na pondelkovej tlačovej besede. Ako vysvetlila, migrácia nie je problémom iba na Slovensku, ale v celej Európe.

Ochrana hraníc s Maďarskom

„Slovensko nie je cieľovou krajinou migrantov, ktorí tu sú. Dôležité je, že polícia posilňuje svoje kapacity, pokiaľ ide o vybavovanie registrácie, pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku, ale aj o ochranu hraníc spolu s maďarskými kolegami,“ konštatovala prezidentka s tým, že absolútnou prioritou je ochrana a bezpečie slovenských občanov.

„Treba sa na problém migrácie pozrieť komplexne a najmä zabezpečovať ochranu vonkajších schengenských hraníc,“ doplnila Čaputová.

Ako ďalej prezidentka uviedla, je pre ňu prekvapujúcim, že Maďarsko pristúpilo k prepusteniu na slobodu prevádzačov, ktorí na prevádzaní ľudí zarábajú.

Migranti sa sem dostávajú bez problémov

„Tento fakt bude predmetom našich diskusií. Onedlho sa stretnem s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou a budem sa jej na to pýtať. Je to fakt, ktorý netreba prehliadať, pretože to množstvo migrantov, ktoré máme na Slovensku, bolo predtým v Maďarksu a faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov,“ uzavrela Čaputová.