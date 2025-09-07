Na Slovensku odštartovala akcia BUĎ ROZUMNÝ, polícia si posvieti na alkohol za volantom

Na Slovensku odštartovala septembrová preventívna akcia proti alkoholu za volantom pod názvom „BUĎ ROZUMNÝ“. Akcia sa koná v spolupráci Policajného zboru SR, Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy SR.
Polícia sa v priebehu septembra na cestách zameria na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nulovú toleranciu alkoholu u účastníkov cestnej premávky, pohybujúcich sa nielen v autách, ale aj na dvojkolesových dopravných prostriedkoch.
Štatistiky nehôd za rok 2024
V roku 2024 došlo na slovenských cestách k 11 451 dopravným nehodám, čo je o 220 menej než v roku 2023. Medziročne sa nehodovosť zhoršila v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji, ostatné časti Slovenska si v nelichotivom rebríčku polepšili.
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrili v minulom roku porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku či nesprávne otáčanie a cúvanie. Najrizikovejším dňom s najvyšším počtom dopravných nehôd v roku 2024 bol pondelok.
Policajná akcia „Buď rozumný“ zameraná na alkohol pokračuje. Cyklisti za zodpovednosť môžu dostať nealko pivo či radler
„Rizikové správanie účastníkov cestnej premávky jednak komplikuje situáciu na všetkých druhoch komunikácií, no neuvážené konanie má v istých prípadoch aj fatálne dôsledky. Mierne klesajúca nehodovosť je pre nás pozitívnym signálom, že stále viac vodičov zvažuje svoje konanie, čím zvyšujú bezpečnosť na cestách,“ uviedol Juraj Tlacháč, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Cieľ akcie
Medzi časté príčiny vzniku dopravnej nehody je požitie alkoholu za volantom. Až 552 dopravných nehôd v prvom polroku roka 2025 bolo zavinených pod vplyvom alkoholu, pričom 82 % z nich majú na svedomí vodiči motorových vozidiel, 9 % cyklisti a kolobežkári, 3 % motocyklisti.
Polícia stále apeluje na Slovenky a Slovákov! Nenechajte sa oklamať podvodnými telefonátmi
„Naším dlhodobým cieľom je znížiť prípady nehodovosti spôsobené jazdou pod vplyvom alkoholu. Celoročne sa snažíme apelovať na vodičov, motocyklistov či cyklistov, aby neohrozovali seba, svoje okolie či plynulosť cestnej premávky a mali na pamäti, že alkohol za volantom nemá miesto a nebudeme ho na slovenských cestách tolerovať,“ dodal Tlacháč.
Preventívna dopravná akcia „BUĎ ROZUMNÝ“ zavíta do všetkých krajských miest a potrvá do konca septembra. Vodiči, ktorí dodržia zákon, môžu byť odmenení nealko pivom, či radlermi, ktoré poskytli členovia Slovenského združenia výrobcov piva a sladu a reflexnými prvkami od BECEP.