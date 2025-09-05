Na letisku v Boleráze havarovalo športové lietadlo, pri pristávacom manévri došlo k zlomeniu vrtule – FOTO

Na letisku v obci Boleráz v okrese Trnava havarovalo vo štvrtok športové lietadlo typu vírnik Calidus. Pilot z Českej republiky opustil stroj sám, pri nehode neutrpel žiadne zranenia. Policajti s 56 ročným pilotom na mieste vykonali dychovú skúšku na alkohol, jej výsledok bol negatívny.
„Podľa zistených informácií mal počas dohodnutého súkromného letu, pri pristávacom manévri, dostať veterný vír pod vrtuľu, čo viedlo k zlomeniu nosného rotora – hornej vrtule,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia. Na miesto prišiel letecký vyšetrovateľ, ktorý bude ďalej vyšetrovať presné príčiny a okolnosti leteckej nehody.