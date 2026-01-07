Na slovensko-ukrajinskej hranici otvorili peší priechod. Denne ho využívajú stovky ľudí

Cestovanie medzi Ukrajinou a Slovenskom je opäť o niečo jednoduchšie. Na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké bol oficiálne otvorený priechod pre chodcov a cyklistov, čo výrazne uľahčí pohyb obyvateľom pohraničia aj návštevníkom regiónu.
Otvorenie pešieho pruhu potvrdila tlačová služba Štátnej colnej služby Ukrajiny, podľa ktorej nový režim využilo už v prvých dňoch takmer tisíc ľudí. K 5. januáru prešlo cez priechod 855 osôb smerom na Ukrajinu a 90 osôb z Ukrajiny.
Záujem o nový peší koridor podľa colnej služby jasne ukazuje, že podobné riešenie bolo dlhodobo potrebné. „K 5. januáru využilo chodník pre chodcov takmer 1 000 občanov,“ uviedla Štátna colná služba Ukrajiny.
Peší a cyklistický pruh bol otvorený na základe Protokolu medzi vládami Ukrajiny a Slovenska o kontrolných stanovištiach na spoločnej štátnej hranici, ktorý bol podpísaný v októbri 2025. Nadobudnutie jeho platnosti umožnilo rozšíriť funkcie priechodu a prispôsobiť ho potrebám chodcov a cyklistov.
Otvorenie pešieho priechodu má nielen praktický, ale aj symbolický význam. Predstavuje ďalší krok k zjednodušeniu cezhraničného pohybu a posilneniu spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom, najmä v čase, keď je mobilita obyvateľov a regionálne prepojenie mimoriadne dôležité.