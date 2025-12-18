Na samite v Bruseli sa rozhodne aj o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, odkázal Fico – FOTO

Rokovania lídrov členských štátov Európskej únie v Bruseli vstúpili do rozhodujúcej fázy a na stole sú témy, ktoré budú formovať podobu únie na celé ďalšie desaťročie. Jednou z nich je viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý podľa premiéra Roberta Fica vyvoláva tradičné, no o to tvrdšie spory medzi krajinami, ktoré do rozpočtu viac prispievajú, a štátmi, ktoré z neho viac čerpajú.
Času má viac než dosť
Slovensko patrí do druhej skupiny a podľa predsedu vlády preto musí byť v rokovaniach dôsledné a pripravené presadzovať svoje kľúčové záujmy. Fico po rokovaniach uviedol, že diskusie o rozpočte boli dlhé a náročné, hoci ironicky poznamenal, že času na vyjednávanie má momentálne viac než dosť.
„Sarkasticky som poznamenal, že mám dosť času na vyjednávanie, keďže nám na letisku rozbili vládne lietadlo a oprava bude trvať riadne dlho,“ povedal premiér z Bruselu. Za týmto odľahčeným komentárom však stojí vážna agenda, v ktorej ide o miliardy eur a o schopnosť krajín, ako je Slovensko, financovať svoje rozvojové potreby aj po roku 2027.
Slovenské priority v rokovaniach sú podľa Fica jasne definované. Ťažiskom má byť podpora poľnohospodárov a zachovanie dostatočných zdrojov na znižovanie regionálnych rozdielov, ktoré zostávajú jednou z hlavných ekonomických výziev krajiny. V kontexte pripravovaného rozpočtu ide o citlivú tému, keďže rastú tlaky na nové výdavky EÚ, od obrany cez bezpečnosť až po splácanie spoločných záväzkov z minulých rokov.
Starý známy problém
Premiér zdôraznil potrebu kompromisov, bez ktorých sa rokovania nemôžu posunúť dopredu. Podľa jeho slov sa opäť naplno ukázal „starý známy problém medzi čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ a čistými príjemcami z rozpočtu“, ktorý komplikuje hľadanie dohody.
Samit však nekončí len pri rozpočte. Do finále sa dostáva aj rozhodovanie o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu, ktorá rozdeľuje členské štáty politicky aj hodnotovo. Robert Fico avizoval, že v tejto otázke bude presadzovať svoj dlhodobo známy, odlišný postoj.
„Teraz ideme do finále, rozhodnúť o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, tak mi držte palce, aby ma nedefenestrovali za suverénny, odlišný postoj,“ odkázal premiér.