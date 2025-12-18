Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO

Lietadlo bolo na na nevyhnutný čas uzemnené.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vládny špeciál, poškodené schody
Foto: www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.

Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z preventívnych bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzemnené a čakáme na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená,“ uviedol rezort vnútra.

Špeciálom do Bruselu cestoval predseda vlády Robert Fico na samit Európskej únie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Robert Fico
Firmy a inštitúcie: Letecký útvar Ministerstva vnútra SRMV Ministerstvo vnútra SR
Okruhy tém: Premiér Slovenskej republiky Vládny špeciál
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk