Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO

Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
„Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z preventívnych bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzemnené a čakáme na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená,“ uviedol rezort vnútra.
Špeciálom do Bruselu cestoval predseda vlády Robert Fico na samit Európskej únie.