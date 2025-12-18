Šimečkovi vadí, že na rokovaní výboru sedí Fico vyššie ako on. Reakcia poslanca Smeru na kurióznu pripomienku lídra progresívcov! - VIDEO

Predseda Progresívneho Slovenska (PS)Michal Šimečka na Výbore pre európske záležitosti kritizoval, prečo sedí premiér Robert Fico(Smer-SSD) vyššie ako ostatní poslanci.
Predseda vlády prišiel pred veľkým samitom Európskej rady v Bruseli vysvetliť postoje Slovenska na rokovanie Výboru pre európske záležitosti. Fico vyhlásil, že na zasadnutí v Bruseli nepodporí žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine.
„Principiálne odmietam podporiť čokoľvek, čo by viedlo k peniazom na vojnu,“ skonštatoval Fico s tým, že nepodporí využitie zmrazených aktív, ak by mali viesť k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. „Ak to má byť súčasťou mierovej dohody, prečo to ideme hodiť na zbrane?“ pýtal sa s tým, že by podporil využitie zmrazených aktív na dohodu o obnove Ukrajiny.
Kuriózna pripomienka
Po vystúpení premiéra sa následne prihlásil o slovo aj poslanec PS Michal Šimečka, ktorý viacerých prekvapil, že sa nepýtal k téme, ktorou bol samit lídrov EÚ v Bruseli, ale prekážalo mu, že rokovania výboru sa konajú v miestnosti, kde Fico sedí vyššie ako ostatní poslanci parlamentu.
„Keď rokujeme v tejto miestnosti podľa mňa to nezodpovedá tomu, aký je vzťah medzi parlamentom a vládou – čisto vo fyzickom priestore. Keď si pozriete, ako prebiehajú tieto rokovania v napríklad v americkom kongrese alebo v ktorom inom parlamente, tak je to predstaviteľ exekutívy, ktorý je nám buď rovný a mal by nám odpovedať na otázky, alebo dokonca zástupcovia parlamentu sedia vyššie aj fyzicky, lebo on je zodpovedný nám – teda parlamentu,“ vysvetľoval Šimečka.
Premiérovi tiež vyčítal, že po pol hodine opustil výbor. „To nemá byť tak, že on utečie, kedy sa mu zmyslí. On tu má byť tak dlho ako my povieme, že tu má byť,“ kritizoval Šimečka s tým, že predseda vlády je zodpovedný parlamentu a nie opačne.
„Mali by sme byť mimochodom aj v miestnosti – aj by to tak malo byť aj usporiadané – kde je jasné, že on sa zodpovedá poslancom a nie naopak,“ prízvukoval ďalej líder progresívcov.
Na poznámku Šimečku následne zareagoval podpredseda výboru pre európske záležitosti Michal Stuška (Smer-SD). „Domnievam sa, že nemáme na to prispôsobené priestorové a technické podmienky. Rozumiem vám, symbolizme, sme parlamentnou demokraciou, naozaj je pravdou, že vláda a členovia vlády zodpovedajú parlamentu,“ povedal Stuška.
Podotkol tiež, že v budove parlamentu nie je k dispozícii žiadny taký priestor. Výnimka je samotné plénum Národnej rady, ale tento priestor sa nemôže využívať na zasadnutia výborov.
Zasadací poriadok zatiaľ nikto nekritizoval
K nevšednej pripomienke Šimečku sa vyjadril na sociálnej sieti aj poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek. „Bol som dnes na Výbore pre európske záležitosti, kde pán premiér klasicky informoval o zahranično-politickej situácii a oficiálnych postojoch Slovenska. Viete čo bolo najdôležitejšie pre poslanca Šimečku? Neuveríte. Najviac sa venoval tomu a zároveň to komentoval a kritizoval, že premiér sedí podľa zasadacieho poriadku v rokovacej miestnosti za stolom, ktorý je o niečo vyššie ako miesto, kde sedel on a ostatní poslanci,“ opisoval situáciu poslanec Smeru vo svojom príspevku.
„Prosto mu vadilo, že premiér sedí vyššie ako on, čo je v zásade presne tak ako je to zo zasadacieho poriadku, ktorý platí od veku-vekov a ešte to ozaj nikoho nenapadlo, to komentovať. Nuž ale vždy je všetko po prvý raz,“ pokračoval ďalej.
Jarjabek sa následne zamýšľal, čo mohlo viesť k tomu, že Šimečku trápi práve usporiadanie miestnosti. „Sú len dve možnosti pán Šimečka. Po prvé. Musíte ešte hodne narásť, aby ste trošku prečnievali nad premiérom, alebo je tu ešte druhá možnosť, dajte tento návrh do zákona o rokovacom poriadku a môžete sa podľa Vášho dobrého a zaužívaného zvyku o tom v parlamente rozprávať ďalšie tri dni, lebo je to ozaj veľmi vážna pripomienka, na ktorej stojí celá slovenská politika, obzvlášť zahraničná,“ odkázal na záver Jarjabek opozičnému lídrovi.