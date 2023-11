Na rodinnej oslave bodli muža nožom do brucha, obvinili troch útočníkov

Trom mužom vzniesla polícia obvinenie za zločin ublíženia na zdraví. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, trojica mužov zo Spišskej Novej Vsi vo veku 24, 25 a 36 rokov mala skutok spáchať formou spolupáchateľstva.

Fyzické napadnutie

Trojica podľa hovorkyne na rodinnej oslave fyzicky napadla 36-ročného muža zo Spišského Bystrého (okres Poprad).

„Jeden z útočníkov kľačal na mužovi a opakovane ho udieral do tváre, druhý útočník ho kopal do celého tela a tretí, najmladší z nich, vzal kuchynský nôž a bodol muža do brucha,“ opísala okolnosti Ligdayová.

Ďalšiemu útoku podľa nej zabránil muž z Východnej, ktorý vytrhol nôž z rúk 24-ročného muža.

Ťažký úraz

„Napadnutý utrpel ťažký úraz, ktorý si vyžiada dlhodobé liečenie,“ skonštatovala policajná hovorkyňa. Všetkých troch útočníkov zadržala polícia, skončili v cele policajného zaistenia.

Okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvinených.

„Ak sa vina obvineným pred súdom preukáže, za toto nezmyselné a brutálne konanie im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ doplnila Ligdayová.