Na postup do osmičky v Lige majstrov to nevyzerá, vraví Ancelotti

Futbalisti úradujúceho šampióna Ligy majstrov, španielskeho klubu Real Madrid, nastúpia v utorok večer v európskom pohári číslo jeden na stretnutie mimoriadnej dôležitosti. „Biely balet“, ktorý v doterajších piatich dueloch hlavnej časti až trikrát prehral, sa predstaví na ihrisku talianskej Atalanty Bergamo, ktorá aktuálne figuruje v tabuľke Serie A na 1. mieste.

Kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti na margo stretnutia podotkol, že to bude najdôležitejší zápas „Los Blancos“ v celom kalendárnom roku. Prichádza navyše v čase, keď talianskemu stratégovi chýba viacero dôležitých hráčov základnej zostavy. Hoci sa do nominácie dostali Brazílčania Vinícius Júnior a Rodrygo vracajúci sa po zraneniach, Ancelotti ešte nevie, či ich postaví.

Oceňuje formu mužstva

„Vinícius je v poriadku, Rodrygo tiež, ale budeme to musieť vyhodnotiť. Oni dvaja sú jediné dva otázniky v zostave,“ vyhlásil podľa webu televíznej stanice ESPN Ancelotti a dodal, že Angličan Jude Bellingham je zdravý a určite nastúpi. Vicemajster Európy z tohtoročného šampionátu v Nemecku sa v ostatných týždňoch dostal do skvelej formy a momentálne je pre hru Realu prakticky nenahraditeľný.

„Jude sa príliš nezmenil. Vždy hrá dobre. Čo sa zmenilo, že forma mužstva. Vpredu sa nám hrá lepšie, sme pohyblivejší a on to využíva. Jeho postoj na ihrisku sa však nezmenil, prispieva k ofenzíve aj defenzíve,“ skonštatoval Ancelotti, ktorý zároveň podotkol, že Endrick a Arda Güler počas januárového prestupového obdobia určite nepôjdu na žiadne hosťovanie.

Asi bude potrebné play-off

Real Madrid okupuje v 36-člennej tabuľke až 24. miesto, posledné zaručujúce prienik do šestnásťfinále. „Na postup do osmičky to príliš nevyzerá, asi budeme musieť hrať play-off,“ skonštatoval Ancelotti.