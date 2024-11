Liverpool víťazí a nechce sa nechať unášať, Ancelotti hovoril o podpore Mbappého

Futbalisti FC Liverpool si upevnil svoje postavenie na čele Ligy majstrov 2024/2025. V šlágri na Anfielde si anglické mužstvo poradilo s obhajcom titulu a zároveň rekordným 15-násobným európskym klubovým šampiónom Realom Madrid 2:0 a naďalej kráča hlavnou časťou bez straty bodu.

Naopak, pre Real to bola už tretia prehra a v 36-člennej tabuľke okupuje 24. miesto, posledné zaručujúce prienik do šestnásťfinále.

Prvých osem tímov postupuje priamo do marcového osemfinále, zatiaľ čo na mužstvá na 9. až 24. mieste čaká vo februári dvojzápasové play-off.

„Príliš sa toho nezmenilo, pretože aj s víťazstvom v Liverpoole by bolo náročné zabezpečiť si miesto v prvej osmičke. Dnes to bol spravodlivý výsledok,“ povedal tréner „bieleho baletu“ Carlo Ancelotti.

Kľúčový moment bola penalta Mbappého

Zraneniami zdecimovaní hostia väčšinu stretnutia čelili energickejšiemu domácemu mužstvu, ktoré sa nakoniec dvakrát strelecky presadilo zásluhou Alexisa Mac Allistera a Codyho Gakpa. Ešte za stavu 1:0 nepremenil pokutový kop Kylian Mbappé, ktorého zakrátko napodobnil Mohamed Salah.

Ancelotti povedal, že hviezdny útočník Mbappé prežíva „ťažké obdobie“ a potrebuje čas.

„Musíme mu dať našu podporu a lásku a čoskoro bude v poriadku,“ povedal Ancelotti, keď čelil viacerým otázkam španielskych reportérov o Mbappého forme.

„Možno to môže byť nedostatok sebadôvery. Niekedy, keď veci nefungujú, ide o to, aby ste ich robili jednoduchšie a nekomplikovali to. Kylian to prekoná. Neobviňujte ho, že nedal penaltu. To sa stáva. Musíme byť trpezliví, je to fantastický hráč,“ dodal taliansky stratég, ktorému sa v Liverpoole opäť o čosi rozrástla maródka, keďže duel nedohral Eduardo Camavinga.

Občas boli lajdácki, no výkon sa mu páčil

Liverpoolskí „The Reds“ odohrali skvelý zápas a potvrdili, že pod vedením nového kouča Arneho Slota sú momentálne v laufe.

„Náš výkon sa mi veľmi páčil. Samozrejme, nie všetko. Občas sme boli trochu lajdácki a strácali sme zbytočne loptu,“ povedal holandský tréner podľa klubového webu.

Na margo stopercentného bodového zisku v LM poznamenal: „Zatiaľ sme mali päť zápasov v novom formáte. Sme šťastní, že sa nám darí, ale nechceme sa tým nechať unášať. Tento klub chce viac, než len vyhrávať zápasy v skupinovej fáze,“ skonštatoval Slot.