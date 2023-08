Na okupáciu budeme spomínať aj v kinách – vráti sa k nej dráma Muž, ktorý stál v ceste

V noci z 20. na 21. augusta 1968 začala okupácia Československej socialistickej republiky vojskami Varšavskej zmluvy. Vojská viacerých krajín sa neskôr stiahli, no sovietska armáda zostala na našom území až do roku 1991. Pred 55 rokmi tak začal proces tzv. normalizácie krajiny, ktorá ovplyvnila našu históriu tým najsmutnejším spôsobom. Ak nechceme, aby sa hrozné kapitoly našich dejín opakovali, je nevyhnutné si ich pripomínať. 12. októbra príde do kín historická dráma Muž, ktorý stál v ceste, ktorá sa k okupácii vracia a zobrazuje osud človeka, ktorý sa odmietol poddať.

Foto: Petr Kozlík

Touto osobou bol lekár a politik František Kriegel, ktorého vo filme stvárňuje herec Tomáš Töpfer. Kriegel bol na začiatku okupácie zatknutý a unesený, spoločne s hlavnými predstaviteľmi KSČ (Alexander Dubček, Oldřich Černík, Jozef Smrkovský, Jozef Špaček, Bohumil Šimon). Stal sa jediným československým politikom, ktorý sa v zajatí aj pod hrozbou likvidácie postavil Leonidovi Iľjičovi Brežnevovi a nepodpísal Moskovský protokol – dokument, ktorý znamenal súhlas s okupáciou Československa. Dráma Muž, ktorý stál v ceste odhaľuje hrôzy komunistického režimu so zameraním na hrdinu Pražskej jari a najvyhrotenejší úsek jeho života i novodobých dejín krajiny.

Snímku nakrútil režisér Petr Nikolaev, ktorý má na svojom konte historické snímky Báječná léta pod psa, Kousek nebe či Lidice. Prvé ohlasy opisujú kruto aktuálne posolstvo jeho novinky, keďže dnešné putinovské Rusko má obdobné mocenské ambície a nárokuje si presadzovanie moci na cudzích územiach.

Foto: Petr Kozlík

Snímka je zároveň posledným filmom, v ktorom sa objavil slovenský herec Daniel Heriban. Obľúbený umelec skonal na konci mája, októbrové uvedenie filmu bude spomienkou na jeho talent a cit pre verné stvárnenie aj komplikovaných postáv. Na plátnach kín sa objaví ako Alexander Dubček, kontroverzná osobnosť politických dejín i udalostí okupácie.

Historickú drámu Muž, ktorý stál v ceste, ktorá vznikla v česko-ukrajinsko-litovskej koprodukcii, do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

