Na okruhu ATP bude od roku 2026 platiť pravidlo o extrémnych horúčavách

Tenisový okruh ATP zavedie od roku 2026 pravidlo týkajúce sa extrémnych teplôt. Udialo sa tak po kritike hráčov, ktorí sa v tomto roku na niektorých turnajoch sťažovali na extrémne podmienky.
Tento krok zosúlaďuje ATP so ženskou WTA, ktorá má v tomto smere dlhodobú politiku, a tiež so športmi ako formula 1, ktorá má svoje vlastné opatrenia na ochranu pretekárov.
V októbri dánska tenisová hviezda Holger Rune označila teploty nad 30 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu vyššiu ako 80 percent na turnaji v čínskom Šanghaji za „brutálne“. „Chcete, aby hráč zomrel na kurte?“ bolo počuť, ako sa Rune pýta, keď mu v drsných podmienkach nebolo najlepšie.
Meranie viacerých faktorov
ATP teraz konala a v pondelok vyhlásila, že „posilňuje ochranu hráčov súťažiacich v extrémnych podmienkach“. Nové pravidlá sú založené na meraní teploty vzduchu, vlhkosti, rýchlosti vetra a ďalších faktorov na odhad tepelného stresu.
Podľa nových opatrení si hráč bude môcť v zápasoch na dva víťazné sety vyžiadať desaťminútovú prestávku, ak nameraná hodnota počas prvých dvoch setov dosiahne 30,1 stupňa alebo viac. Ak prekročí hranicu 32,2 stupňa, hra bude prerušená.
„Nové pravidlo poskytuje štruktúrovaný a medicínsky podložený prístup k zvládaniu extrémnych horúčav s cieľom chrániť zdravie hráčov,“ uviedla ATP. Zároveň dodala, že opatrenia prispejú aj k zlepšeniu podmienok pre divákov, rozhodcov, zberačov loptičiek a organizačný personál.
Grandslamové turnaje majú vlastné postupy
Pravidlá sa nebudú vzťahovať na štyri grandslamové turnaje, ktoré majú vlastné smernice týkajúce sa hry v horúčavách.
Doteraz bolo rozhodovanie o prerušení alebo úprave zápasov pre nepriaznivé poveternostné podmienky v kompetencii hlavného supervízora ATP v spolupráci s lekárskymi tímami a miestnymi organizátormi.
Podľa európskeho monitorovacieho centra globálneho otepľovania je rok 2025 na dobrej ceste stať sa druhým najteplejším rokom v histórii meraní.