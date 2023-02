Na ochranu prírody a pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí by malo z európskych peňazí smerovať 50 miliónov eur

Na ochranu prírody i pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí by malo smerovať 50 miliónov eur. Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Maďarskom bude podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásená v apríli.

Nenávratný finančný príspevok môžu záujemcovia získať napríklad na obnovu lesov a výsadbu stromov, výstavbu zelených stien a striech, na obnovu parkov, ale aj na projekty zamerané na ochranu a propagáciu miestnych pamiatok a kultúrneho dedičstva.

Schválené sú aj ďalšie programy

Celkový rozpočet programu je 161 miliónov eur. V tlačovej správe o tom informovalo MIRRI SR.

Okrem programu Interreg s Maďarskom sú schválené aj programy cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českom. V prvom prípade ide o prostriedky vo výške 130 miliónov eur, v druhom o 107 miliónov eur.

Na program Inetrreg s Rakúskom by malo smerovať 69 miliónov eur. Ďalších 73 miliónov eur je vyčlenených na program Interreg NEXT, do ktorého je zapojená i Ukrajina.

Podpora ekonomiky a turizmu

„Program Interreg s Maďarskom pomáha spájať ľudí v pohraničí. Symbolickým potvrdením tejto dôležitej úlohy sú štyri cezhraničné mosty, ktorých výstavbu sme podporili vďaka programu v dobiehajúcom programovom období. Tri cestné mosty cez rieku Ipeľ a cyklomost cez rieku Dunaj uľahčia život ľuďom na obidvoch stranách hranice, podporia aj miestnu ekonomiku a rozvoj turizmu,“ uviedla šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Dodala, že Slovensko je jedným z prvých štátov v Európskej únii, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové obdobie.

Remišová pripomenula, že v programe Ineterreg s Poľskom už boli vypísané prvé tri výzvy a doplnila, že v najbližšom čase plánujú vypísať aj výzvy z hlavného balíka v Programe Slovensko.