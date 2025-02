Fanúšikovia Dallasu smútia za Dončičom. Jeho otec poriadne skritizoval klub za túto výmenu - VIDEO

Nečakaná výmena Luku Dončiča do Los Angeles Lakers vyvolala množstvo reakcií, najmä negatívnych.

Fanúšikovia Dallasu Mavericks smútia za svojou hviezdou, nepáči sa to ani jeho otcovi.

Dallas Mavericks fans brought a coffin outside American Airlines Center, the Mavericks’ home arena, while playing “See You Again” in protest of the Luka Doncic trade pic.twitter.com/nvtO4QjPko

Saša Dončič sa v rozhovore pre slovinskú televíziu vyjadril k celej situácii. Má výhrady voči „tajnostkárstvu“, ktoré to celé zabalilo do rúška tajomstva.

„Utajovanie, alebo lepšie povedané od niektorých jednotlivcov možno až pokrytectvo, ma osobne zraňuje. Luka si to absolútne nezaslúži,“ povedal nespokojný bývalý basketbalista a tréner podľa webu sportingnews.com.

Hoci sa verejnosť možno nikdy nedozvie pravé motívy Dallasu vymeniť Dončiča, prevláda názor, že klub mal vážne obavy o jeho hmotnosť a kondíciu. „Nebolo to problémom ani minulý rok, keďže jeden človek povedal, že nie je dostatočne fit.“

Otcove slová neboli zaujaté, pretože jeho syn v minulom ročníku odohral vše 90 duelov s priemerom 37,9 minúty na zápas. Vďaka tomu si vyslúžil viacero ocenení vrátane MVP finále Západnej konferencie.

Saša má pocit, že informovanie o odchode jeho syna je „nespravodlivé“. „Chápem, že príde chvíľa, keď nesúhlasíte s určitou filozofiou. Nepáči sa vám ten alebo onen hráč. Luka si vážil celé mesto, pomáhal deťom. Nikdy mu nerobilo problém chodiť do nemocníc, detských domovov a na charitatívne akcie. Vymenili ste ho, stojte si za svojimi činmi, ale nehľadajte výhovorky alebo alibi, to je všetko,“ dodal otec slávneho slovinského basketbalistu.

Saša Dončić, Luka’s father, reacts to the trade on Slovenian television on a panel with my pal @iztok_franko.

