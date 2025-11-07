Nitra musí hľadať nový vianočný stromček na Svätoplukovo námestie, pôvodný sa pri nakladaní zlomil

Vianočné mestečko v Nitre bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vyhodený vianočný stromček
Foto: ilustračné, Getty images
Nitra Regionálne správy Regionálne správy z lokality Nitra

Strom, ktorý v piatok plánovalo mesto Nitra osadiť na Svätoplukovom námestí ako vianočný stromček, sa pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. „Pre účely krásneho a majestátneho vianočného stromu je teda nepoužiteľný,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Ide o 14-metrovú jedľu srienistú, ktorá má odhadom najmenej 30 rokov. Rástla na Zobore, radnici ju darovala obyvateľka.

„Mesto dnes rieši prevoz a osadenie ďalších vianočných stromčekov, a to na sídliská Chrenová (Sandokan) a Klokočina (Kino Lipa). Pokiaľ však ide o hlavný stromček Vianoc, vzhľadom na vyššie spomínaný incident bude mesto v najbližších dňoch hľadať náhradu,“ dodal Holúbek. Vianočné mestečko v Nitre bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.

Viac k osobe: Tomáš Holúbek
Okruhy tém: Vianočný stromček
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk