Nitra musí hľadať nový vianočný stromček na Svätoplukovo námestie, pôvodný sa pri nakladaní zlomil

Strom, ktorý v piatok plánovalo mesto Nitra osadiť na Svätoplukovom námestí ako vianočný stromček, sa pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. „Pre účely krásneho a majestátneho vianočného stromu je teda nepoužiteľný,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
Ide o 14-metrovú jedľu srienistú, ktorá má odhadom najmenej 30 rokov. Rástla na Zobore, radnici ju darovala obyvateľka.
Pre centrum Koľaj 22 v Poprade hľadajú po nočnom požiari nové priestory, spustili aj verejnú zbierku – VIDEO, FOTO
„Mesto dnes rieši prevoz a osadenie ďalších vianočných stromčekov, a to na sídliská Chrenová (Sandokan) a Klokočina (Kino Lipa). Pokiaľ však ide o hlavný stromček Vianoc, vzhľadom na vyššie spomínaný incident bude mesto v najbližších dňoch hľadať náhradu,“ dodal Holúbek. Vianočné mestečko v Nitre bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.