Na Námestí osloboditeľov sa má stavať, občania sú proti a spísali petíciu

Na Námestí osloboditeľov v Košiciach sa má stavať, občania sú proti a spísali petíciu. Ako vyplýva z informácií, ktoré boli na jeseň 2024 zverejnené na Enviroportáli, na rohu Južnej triedy, na hraniciach medzi mestskými časťami Juh a Staré mesto, by mal vyrásť polyfunkčný objekt.

„Predmetom činnosti je výstavba nového polyfunkčného domu vo vlastníctve investora s plochami občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého pozemku,“ uvádza účel projektu.

Stavať sa chystá spoločnosť Košice Projekt Development s. r. o, so sídlom v Bratislave. „Cieľom je priniesť do územia adekvátne funkcie a kapacity, primerané pre túto lokalitu v blízkosti historického centra mesta. Moderné architektonické prevedenie vhodne zapadne do územia a zároveň zvýši kvalitu a atraktivitu verejného priestranstva. Vzhľadom k budúcnosti priestoru, ako aj jeho významnosti, snahou projektu je priestor architektonicky zušľachtiť a územiu priznať jeho dôležitosť,“ ozrejmuje zverejnený materiál účel výstavby.

Povolenie vydané pred 15 rokmi

Parcely sú vlastníctvom investora, ohraničuje ich hotel Centrum, mestské komunikácie, a tiež panelové domy a pozemky patriace Sociálnej poisťovni. Začiatok výstavby je naplánovaný na tohtoročný jún, koniec prác sa očakáva na sklonku roka 2028.

„Koncept je založený na rešpektovaní urbanistických pravidiel regulačného plánu a primárnych objemových limitov zo stavebného povolenia pre CITY HOTEL Košice (KOPA s.r.o., 01/2010). Úpravy vychádzajú najmä z nutnosti prispôsobenia sa súčasným potrebám a svetlotechnickým podmienkam,“ uvádza sa ďalej v materiáli.

Stavať sa teda má na základe povolenia pre hotel, ktoré bolo vydané pred 15 rokmi. „Objem samotného polyfunkčného domu vytvára akoby mestský blok, avšak s vybratím nárožia rešpektujúcim pôvodne definované predpolie hotela Centrum. Tento vybratý roh bude vytvárať nový mestotvorný prvok „bosket” skupinu výsadby stromov, ktoré môžu slúžiť ako malé trhové námestie,“ uvádza a v materiáloch.

Vo vnútri tichá oáza

Vzniknúť by tak mal živý verejný priestor so súvislou klenbou stromov, ktoré mestský blok uzavrú a vytvoria vo vnútri „tichú oázu“.

Investor deklaroval, že umiestnenie stavby nezhorší životné prostredie, pohodu ani životnú úroveň obyvateľstva v lokalite. Zdôrazňuje tiež, že projekt spĺňa požiadavky územného plánu, respektíve regulačného plánu zóny. Polyfunkčný dom by mal disponovať dvoma podzemnými a deviatimi nadzemnými podlažiami.

Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Zahŕňať by mal apartmány, ale aj obchodné prevádzky, prevádzky služieb, komunitné priestory a priestory príslušenstva, ktoré budú oddelené od apartmánovej časti, prevádzkovo aj konštrukčne. Bytov by malo byť celkovo 286, z toho najviac dvojizbových, parkovacích miest je v pláne 345.

Občania dotknutej zóny so zámerom nesúhlasia. Spustili proti nemu petíciu, ktorú predstavili aj na aprílovom mestskom zastupiteľstve v rámci bodu pre verejnosť. V súvislosti s dotknutými parcelami v zdôvodenení petície argumentujú, že ide o posledné voľné pozemky v centre mesta, „nakoľko vybudovaním Auparku sme stratili po stáročia zachovalé pekné a historické námestie,“ uvádzajú.

Sú tiež toho názoru, že samospráva by mala tieto pozemky vykúpiť a využívať ich napríklad na mestské, spoločenské, zábavné (kolotoče), kultúrne či historické akcie, ale aj príležitostné trhy, oslavy či mítingy. Za dôležité považujú, aby predmetné parcely neboli nikdy využité developermi na stavebné účely.

Pochybnosti o udržateľnosti dopravného riešenia

V súvislosti s výstavbou bytov vnímajú iniciátori petície len negatívne vplyvy. „Čoskoro sa tu bude stavať a počas dvoch rokov pod našimi oknami prejde denne vyše 50 Tatroviek a iných mechanizmov. Hluk, prach, špina 16 hodín denne, pamätáme si ešte výstavbu Auparku. Počas vŕtania základov stavby sa dá, podobne ako pri výstavbe Auparku, očakávať, že v plášti našich zateplených panelákov vzniknú trhliny. Na koho náklady sa bude realizovať ich oprava?“ spytujú sa občania.

Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Rovnako pochybujú aj o udržateľnosti dopravného riešenia. „Celkovo sa veľmi zhorší kvalita života a podmienky bývania dôsledkom nárastu hlučnosti,“ uvádzajú a argumentujú aj zhoršením ekologickej situácie či zachovaním dôstojného bývania pre obyvateľstvo z okolitých ulíc.

„V predchádzajúcich rokoch, napr. pri návrhu na stavbu hotela, sa nikto nepýtal na názor a záujem občanov, čo by pri započatí územného konania podľa zákona kompetentní mali urobiť,“ myslia si iniciatori petície proti výstavbe. Zdôraznili tiež, že výstavba apartmánových domov v danej lokalite nie je v súlade ani s aktuálnym, ani s navrhovaným územným plánom mesta, podľa nich bytovú zástavbu v danej lokalite nenavrhuje a nerieši.

„Zavádzajúci je dôvod investora, že nejde o bytový projekt, ale apartmánový, a to z dôvodu, aby investor kopíroval pôvodne vydané stavebné povolenie na hotelové zariadenie. Na to, že plocha bola rokmi vyhradená územným rozhodnutím a stavebným povolením vydaným na kongresovú halu veľmi rýchlo zabudli. Samostatným dôvodom, prečo plochu nezastavať, je skutočnosť, že vždy (už pred päťdesiatimi rokmi) sa na Námestí osloboditeľov plánovalo a navrhovalo, aby cestná doprava bola presunutá do úrovne pod povrchom námestia. Nestalo sa tak ani pri výstavbe Auparku,“ píše sa ďalej v zdôvodnení petície.

Snaha o obojstranne prospešné riešenie

Signatári sú presvedčení, že povolenie na výstavbu apartmánov by pravdepodobne natrvalo zablokovalo riešenie zapustenia cesty pod povrch námestia. Zdôraznili, že nie sú proti výstavbe bytových domov, no mala by podľa nich byť na vhodnom mieste. Za takéto považujú napríklad obytnú zónu na Heringeši.

„Developer má ešte z čias bývalého vedenia mesta a Stavebného úradu vydané stavebné povolenie z roku 2010, keď sa tu plánoval City Hotel Košice. Ak sa ním nebude riadiť, Stavebný úrad bude postupovať v zmysle príslušných zákonov,“ uviedlo pre agentúru SITA mesto Košice, zdôrazňujúc, že rešpektuje vyjadrenie názoru občanov prostredníctvom petície. Tej sa budú na svojom najbližšom rokovaní 26. júna venovať aj poslanci mestského zastupiteľstva. „Mesto Košice ako mediátor sa snaží nájsť v spore obojstranne prospešné riešenie, ktoré musí vychádzať z faktov,“ dodala samospráva.

Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Mestská časť Košice-Juh, kde má nový objekt vyrásť, vníma zvýšený záujem verejnosti o túto výstavbu. „Investor navrhovanej činnosti momentálne disponuje všetkými zákonom požadovanými dokladmi a potrebnými povoleniami k realizácii výstavby. Mestská časť Košice-Juh nemá zákonné právomoci predmetnú výstavbu zastaviť,“ uviedli z MČ pre agentúru SITA. Doplnili, že nimi vydané stanoviská k zámerom činnosti pri výstavbách majú odporúčací charakter a samotné schvaľovanie projektu prebieha na úrovni Magistrátu mesta Košice, Útvaru hlavného architekta a Stavebného úradu, pričom všetky stanoviská k zámerom činnosti musia byť zosúladené.

„Pôvodné stavebné povolenia spred približne 15 rokov rátali s výstavbou hotela a so vstupom z Palárikovej ulice. Avšak v súčasnom projekte je zjavné, že hlavným komunikačným napojením do podzemných garáží s počtom 345 parkovacích miest je novovytvorený vjazd a výjazd z Južnej triedy riadený svetelnou signalizáciou, apartmánové bývanie v počte 286 bytov s polyfunkciou, a taktiež vytvorenie oddychovej zóny – parku, so sadovými úpravami a zeleňou,“ dodali z mestskej časti.

Komunikácia s vedením magistrátu

MČ Juh plánuje v prípade začatia výstavby s investorom aktívne komunikovať a požadovať dodržiavanie všetkých opatrení na zníženie negatívnych dopadov na kvalitu života obyvateľov, obzvlášť v oblasti hlučnosti, prašnosti, dopravy a bezpečnosti. „Našou snahou je zmierniť diskomfort dotknutých obyvateľov, a aj to je dôvod, prečo naďalej budeme predmetnú výstavbu sledovať,“ doplnili z mestskej časti.

Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Dodali, že pravidelne komunikujú s vedením mestského magistrátu, útvarom hlavného architekta aj zástupcami petičného výboru a hľadajú možnosti, ako dospieť k vzájomnej dohode zúčastnených. „V marci sa uskutočnilo oficiálne neverejné stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami na úrovni mestskej časti aj za prítomnosti miestnych poslancov a investora. Ďalšie rokovanie prebehlo minulý mesiac s iniciátormi petície priamo na miestnom úrade,“ uzavreli z MČ Juh s tým, že budú i naďalej postupovať v súlade so zákonom, v spolupráci s občanmi a v záujme zachovania kvality života v MČ.

Agentúra SITA sa obrátila aj na samotnú spoločnosť. „Obyvateľov mestskej časti Košice-Juh, ale aj Košíc ako takých môžeme uistiť, že úprava projektu oproti pôvodnému zámeru prinesie viaceré výrazné zlepšenia pre dotknutú lokalitu, ako aj jej obyvateľov,“ uviedol projektový manažér Cresco Real Estate Cyril Chovan. Doplnil, že spoločnosť vstúpila do projektu polyfunkčného domu na Južnej triede v roku 2022 a za najvýraznejšiu zmenu v projekte v porovnaní s pôvodným zámerom z roku 2010 označil markantné zmenšenie hmoty stavby, o 4 300 metrov kubických.

Dodal, že významnou zmenou je aj vytvorenie malého verejného námestia so zeleňou a vnútorného zeleného dvora, ktoré neboli v pôvodnom projekte. „Pod riešením verejných priestorov je podpísaný aj košický rodák a architekt Tomáš Labanc. Jeho štúdio, ktoré má v španielskej Barcelone, sa venuje tvorbe verejných priestorov v rôznych európskych mestách,“ uviedol Chovan.

Vyše 300 parkovacích miest v podzemných garážach

Na margo obáv obyvateľov z nedostatku parkovacích miest uviedol, že k dispozícii by malo byť vyše 300 parkovacích miest v podzemných garážach a projekt počíta s viac parkovacími miestami ako vyplýva z platných regulatívov mesta Košice.

„Pri projekte sme sa, samozrejme, zamerali aj na opatrenia, ktoré zabránia zhusteniu dopravy na Južnej triede a Námestí osloboditeľov. Za týmto účelom sa robilo detailné dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré potvrdilo, že polyfunkčný dom nebude mať zásadný vplyv na dopravu v lokalite. A to aj vo výhľadovom horizonte najbližších 40 rokov,“ zdôraznil Chovan.

Doplnil, že s cieľom nezaťažiť plynulosť dopravy na Južnej triede boli v projekte vykonané zásadné zmeny v riešení vjazdu a výjazdu do podzemných parkovacích garáží. Ako vysvetlil, autá vchádzajúce do garáže budú v predstihu odklonené z Južnej triedy, a teda by ani pri čakaní na vjazd nemali obmedzovať ostatných vodičov. „Zároveň výjazd z garáží z Južnej triedy bude mať inteligentnú svetelnú signalizáciu, ktorá bude zosynchronizovaná so semaformi na Fejovej ulici, Južnej triede a semaforom v nároží ulíc Južná trieda a Námestie osloboditeľov,“ dodal.

V praxi to bude znamenať, že autá sa z polyfunkčného domu na Južnú triedu dostanú len vtedy, keď budú mať vodiči na Fejovej a Južnej triede červenú na semafore.

„Cresco Real Estate vstúpilo do projektu Južná trieda až v roku 2022. Upravený zámer polyfunkčného domu s apartmánovým ubytovaním je plne v súlade s funkciou, s ktorou v tejto lokalite počíta aj Územný plán mesta Košice. V rámci funkcie územia, ktorá definuje hotelové bývanie je totiž možné postaviť aj apartmánové bývanie,“ uviedol Chovan v odpovedi na otázku, prečo sa má stavať na základe stavebného povolenia vydaného pred 15 rokmi, ktoré počítalo s výstavbou hotela.

Podotkol tiež, že aj verejnosť sa mohla vyjadriť k upravenému zámeru, a to v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zdôraznil tiež, že k tej v roku 2024 získali kladné stanovisko, ktoré nadobudlo právoplatnosť tento rok v apríli.