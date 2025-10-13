Na ministerstve investícií sa podľa Migaľa „kradlo ako po nebohom“, Raši sa vyhráža trestným oznámením

Migaľ tiež povedal, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Migaľ, Raši
Minister investícií SR Samuel Migaľ a bývalý minister investícií SR Richard Raši. Foto: archívne, SITA/Andrea Mezeiová, Milan Illík, koláž - SITA Webnoviny
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ sa v nedeľu na JOJ24 vyjadril, že v rezorte sa za éry jedného z jeho predchodcov „kradlo ako po nebohom„.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a bývalý minister investícií a súčasný predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) mu odkázal, že ak sa neospravedlní, podá na neho trestné oznámenie.

Migaľ zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní

Tým sa vyhráža aj Migaľ. V relácii vyhlásil, že prišiel do politiky bez oligarchistického pozadia či prepojenia na akýchkoľvek podnikateľov, nenechá sa nikým kúpiť ani ovplyvniť. Povedal tiež, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve.

Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na orgány činné v trestnom konaní aj dostane,“ uviedol.

Raši sa voči „lživým tvrdeniam“ ohradil

Predseda parlamentu a exminister investícií Richard Raši na sociálnej sieti reagoval, že najväčším škandálom na ministerstve sú samotní Migaľ spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom. Dôrazne sa ohradil voči „lživým a zavádzajúcim tvrdeniam“ ministra Migaľa.

Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom. Naopak, práve po nástupe ministra Migaľa sa objavili prvé pochybnosti o tendroch a využívaní eurofondov. Ak sa minister Migaľ neospravedlní, podám na neho trestné oznámenie, keďže jeho výroky prekračujú hranice politickej kritiky,“ uviedol Raši.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa neho je príznačné, že práve odkedy je Migaľ vo funkcii, začalo sa v regiónoch hovoriť o „vybavovačoch“ a netransparentných praktikách. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov, aby v prípade, že sa takéto niečo udeje, oznámili toto konanie polícii.

Viac k osobe: Radomír ŠalitrošRichard RašiSamuel Migaľ
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Okruhy tém: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predseda parlamentu

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk