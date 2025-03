Na ľade tvrďas, mimo neho dobrák. Spilar a Lašák spomínajú na tragicky zosnulého Kloučeka

Bývalý český hokejista Tomáš Klouček zomrel vo veku 45 rokov. Rodák z Prahy, ktorý odohral aj 141 zápasov v NHL, podľahol zraneniam pri nehode na lyžiach na Medvědíně pri Špindlerovom Mlýne.

Klouček narazil do stĺpa elektrického vedenia na okraji zjazdovky. Zranenia však boli také vážne, že im na mieste podľahol.

Nezachránila ho ani prilba, ani fakt, že stĺp, do ktorého narazil, bol označený a chránený mäkkým materiálom.

Nielen ako na skvelého hokejistu, ale aj človeka, na neho spomínajú jeho bývalí spoluhráči.

Dve sezóny s Kloučekom strávil súčasný športový riaditeľ HC Košice Gabriel Spilar.

„Prvýkrát sme si spolu zahrali v KHL v ročníku 2008/2009 v kazašskej Astane a potom aj v našej lige v Košiciach, kde sme spolu získali v roku 2014 aj majstrovský titul. Bol to skvelý chalan, dobrý obranca a v Kazachstane sme spolu trávili dosť času, pretože sme mali v KHL časté a dlhé letecké presuny. Veľmi ma to mrzí, bol som v šoku, keď som sa to dozvedel a prajem úprimnú sústrasť celej rodine aj v mene košického klubu,“ reagoval pre portál sportovy.cas.sk.

Tragické úmrtie rodáka z Prahy zasiahlo aj bývalého skvelého brankára Jána Lašáka.

„Keď som sa to dozvedel, ostal som ako obarený. Veľmi ma to zasiahlo. Bol to skvelý chalan. Na ľade bol riadny tvrďas, ale mimo neho dobrák. V ročníku 2002/2003 sme strávili sezónu v zámorí na farme Nashvillu v Milwaukee a bola to paráda. Trávili sme veľa času mimo štadióna, chodili sme na večere, samozrejme aj na pivko a naozaj to bol skvelý človek. Je to veľká tragédia a vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine. Mal dve malé detičky a to je hrozné,“ povedal pre spomínaný web.

Bohatá kariéra

V Česku v Liberci (získal tam v roku 2005 počas výluky v NHL bronz), Zlíne a Třinci.

Päť sezón strávil Klouček v NHL. Najprv obliekal dres New Yorku Rangers, klub ho draftoval v roku 1998 v piatom kole. Hral aj za Nashville a Atlantu.

V KHL si vyskúšal pôsobenie v kazašskom klube Barys Astana a slovenskom Leve Poprad. S HC Košice získal v roku 2014 slovenský titul.

Klouček ukončil kariéru pred ôsmimi rokmi vo francúzskom Epinale.