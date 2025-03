Z hrdinu sa stala obeť. Futbalista chcel pomôcť ostatným, no na následky popálenín neskôr zomrel

Severné Macedónsko zasiahla v nedeľu (16.3.) ráno veľká tragédia. V nočnom klube vypukol veľký požiar, ktorý si vyžiadal najmenej 59 obetí. Zranilo sa viac ako 155 ľudí.

Medzi nimi spočiatku bol aj futbalista 25-ročný Andrej Lazarov, ktorého previezli do nemocnice a mal byť mimo ohrozenia života. Všetko je však inak.

Zistilo sa, že sa snažil vyslobodiť ľudí počas požiaru. Zachvátil ho dym a s ťažkými popáleninami ho previezli k lekárom, ktorí ho nedokázali zachrániť. Informoval o tom web dailymail.co.uk.

Lazarov bol hráčom macedónskeho prvoligového futbalového klubu FC Škupi Skopje.

Tím na sociálnej sieti zdieľal pamätný príspevok venovaný tomuto odvážnemu športovcovi.

„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš futbalista Andrej Lazarov bol medzi obeťami tragického požiaru. Ako hrdina prišiel Lazarov o život, keď sa snažil pomôcť ostatným uniknúť pred plameňmi. Počas jeho odvážneho činu ho zachvátil dym. Jeho odvahu a ľudskosť v posledných chvíľach si budeme navždy pamätať. Je to obrovská strata pre náš klub, jeho spoluhráčov a futbalovú komunitu. Slovami sa nedá vyjadriť bolesť, ktorú počas tejto tragédie cítime,“ doplnil klub vo vyjadrení.

Požiar pravdepodobne spôsobili iskry z pyrotechniky, ktoré sa dostali k stropu. Ten bol vyrobený z vysoko horľavého materiálu.

Niektoré obete nepadli nebezpečnému ohňu, ale nervóznej tlačenici, ktorá nastala pri evakuácii.

Podľa dostupených informácií bola väčšina ľudí vo veku 14 až 25 rokov, píše spomínaný web.

Tento požiar šokoval celý región. V tom čase bolo na diskotéke najmenej 1 500 ľudí.

Four arrest warrants have been issued after a nightclub fire killed at least 59 people in North Macedonia.

More than 100 others have been injured following the blaze at Pulse in the town of Kocani at around 2.35am on Sunday.

Read more: https://t.co/ciZ2WY6fMU pic.twitter.com/DhVZRLiyIR

— Sky News (@SkyNews) March 16, 2025