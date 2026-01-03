Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu

V areáli zrúcaniny sa bude konať aj svätá omša.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Katarinka.jpg
Zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava. Foto: www.facebook.com
Dechtice Regionálne správy Regionálne správy z lokality Dechtice

Prvým podujatím v novom roku v areáli zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava bude v utorok 6. januára Trojkráľový výstup na Katarínku. Po zhone z konca minulého roka ponúkne pokojný čas uprostred lesa s atmosférou bývalého kláštora.

V čase od 11:00 do 16:00 bude k dispozícii sprevádzanie v areáli so vstupom do vyhliadkovej veže v niekdajšom kostole. Tá býva s výnimkou príležitostných podujatí v zimných mesiacoch zatvorená. O 14:00 bude v areáli zrúcaniny svätá omša.

Organizátori ponúknu návštevníkom teplý čaj a drobné občerstvenie. Zároveň pripomínajú, že v tomto období treba rátať s námrazou alebo horšími poveternostnými podmienkami.

O zrúcaninu Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je známa ako Katarínka, sa už 30 rokov stará občianske združenie Katarínka spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas troch desaťročí dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.

Okruhy tém: Kláštor Katarínka Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej Traja králi
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk