Na ihrisku v Anglicku boli až traja slovenskí reprezentanti. Boženík spálil najväčšiu šancu, lídri tabuľky si body rozdelili

Aj zo slovenského pohľadu mimoriadne zaujímavý duel priniesla utorková konfrontácia v anglickej The Championship. Súboj prvých dvoch tímov tabuľky druhej najvyššej súťaže totiž na ihrisku v jednej pasáži priniesol až troch slovenských reprezentantov.
Exslovanisti s vydarenými debutmi v základnej zostave. Strelec s gólom, Greif s čistým kontom
Za domáci FC Middlesbrough hral do 65. minúty Dávid Strelec, za hosťujúci Stoke City FC absolvoval druhý polčas Tomáš Rigo a do 74. minúty hral Róbert Boženík. Duel sa skončil deľbou bodov, gól v ňom nepadol.
Hráči Middlesbrough v tejto ligovej sezóne ešte stále neprehrali sú na čele hodnotenia, pred utorkovým súperom majú náskok štyroch bodov. Pred futbalistov Stoke City sa ešte môže dostať Coventry, ak vo štvrtok zaboduje v súboji proti Millwalu.
Mladý stredopoliar Musák opúšťa Zemplín, z Michaloviec prestúpil do Baníka Ostrava - VIDEO
Domáci kouč Rob Edwards priznal, že druhý polčas nebol zo strany jeho zverencov ideálny a tím mal aj šťastie, že udržal nerozhodný výsledok. „V druhom polčase sme nehrali najlepšie, ale uistili sme sa, že neprehráme. Vyzerali sme trochu unavene,“ povedal Edwards.
Najväčšiu šancu celého stretnutia podľa agentúry AFP „spálil“ hosťujúci Boženík, ktorého tím naplno bodoval v lige len v jednom z ostatných piatich duelov.
Reprezentanti Rigo a Strelec mieria do Anglicka. Transfer bývalého hráča Slovana je najdrahší v rámci slovenskej súťaže - FOTO
Obaja súperi už v sobotu majú šancu na reparát, keďže nastúpia proti tímom z dolnej polovice tabuľky. Middlesbrough sa predstaví na pôde Portsmouthu, tím Stoke City na ihrisku Blackburnu Rovers.