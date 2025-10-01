Na ihrisku v Anglicku boli až traja slovenskí reprezentanti. Boženík spálil najväčšiu šancu, lídri tabuľky si body rozdelili

Futbalisti FC Middlesbrough si udržali tohtosezónnu ligovú neporaziteľnosť a sú stále na čele hodnotenia.
Aj zo slovenského pohľadu mimoriadne zaujímavý duel priniesla utorková konfrontácia v anglickej The Championship. Súboj prvých dvoch tímov tabuľky druhej najvyššej súťaže totiž na ihrisku v jednej pasáži priniesol až troch slovenských reprezentantov.

Za domáci FC Middlesbrough hral do 65. minúty Dávid Strelec, za hosťujúci Stoke City FC absolvoval druhý polčas Tomáš Rigo a do 74. minúty hral Róbert Boženík. Duel sa skončil deľbou bodov, gól v ňom nepadol.

Hráči Middlesbrough v tejto ligovej sezóne ešte stále neprehrali sú na čele hodnotenia, pred utorkovým súperom majú náskok štyroch bodov. Pred futbalistov Stoke City sa ešte môže dostať Coventry, ak vo štvrtok zaboduje v súboji proti Millwalu.

Domáci kouč Rob Edwards priznal, že druhý polčas nebol zo strany jeho zverencov ideálny a tím mal aj šťastie, že udržal nerozhodný výsledok. „V druhom polčase sme nehrali najlepšie, ale uistili sme sa, že neprehráme. Vyzerali sme trochu unavene,“ povedal Edwards.

Najväčšiu šancu celého stretnutia podľa agentúry AFP „spálil“ hosťujúci Boženík, ktorého tím naplno bodoval v lige len v jednom z ostatných piatich duelov.

Obaja súperi už v sobotu majú šancu na reparát, keďže nastúpia proti tímom z dolnej polovice tabuľky. Middlesbrough sa predstaví na pôde Portsmouthu, tím Stoke City na ihrisku Blackburnu Rovers.

