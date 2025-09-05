Mladý stredopoliar Musák opúšťa Zemplín, z Michaloviec prestúpil do Baníka Ostrava - VIDEO

Mladý futbalový stredopoliar Artúr Musák po deviatich rokoch opúšťa slovenský klub MFK Zemplín Michalovce a mieri do Česka. Stále iba 19-ročný rodák z Užhorodu prestúpil do Baníka Ostrava a podpísal s ním zmluvu do leta 2030.
V novom pôsobisku by mal ukrajinský tvorca hry, ktorý vlastní aj maďarský pas a aktuálne je v štádiu riešenia aj zisk slovenského občianstva, nahradiť slovenského reprezentant Tomáša Riga. Ten nedávno odišiel do anglického klubu Stoke City.
Musák vo štvrtok úspešne podstúpil lekárske testy a spoluprácu potom spečatil podpisom kontraktu. V A-tíme michalovského klubu hral od leta 2023 a dovedna nazbieral 35 ligových štartov, zaznamenal v nich tri presné zásahy a pridal aj tri gólové prihrávky.
„Vnímam to ako posun vo svojej kariére. Je to pre mňa obrovská výzva. Chcem čo najviac hrávať, pomáhať mužstvu a užívať si futbal tak, ako som to robil doteraz. Vďaka patrí každému jednému spoluhráčovi z kabíny, trénerom a vedeniu klubu. Michalovce navždy ostanú v mojom srdci,“ uviedol Musák podľa oficiálneho webu MFK Zemplín.
Podľa oficiálneho webu tímu z Ostravy sa o Musáka zaujímali aj ďalšie popredné české či slovenské kluby.
„Som rád, že sme Artúra získali my. Aj keď má len 19 rokov, už teraz je to veľmi zaujímavý záložník, ktorý je schopný hrať kvalitne oboma nohami. Bude potrebovať svoj čas, ale som presvedčený, že v dohľadnej dobe dokáže, akého kvalitného futbalistu sme v ňom získali,“ poznamenal športový riaditeľ Luděk Mikloško.