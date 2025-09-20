Exslovanisti s vydarenými debutmi v základnej zostave. Strelec s gólom, Greif s čistým kontom

Slovenský futbalový útočník Dávid Strelec sa dočkal premiérového gólu v drese anglickému druholigového tímu FC Middlesbrough. V predohrávke 6. kola The Championship nastúpil po prvý raz od začiatku a v zápase proti West Bromwichu Albion v 26. minúte otvoril skóre. Jeho tím si napokon poradil s „Baggies“ 2:1 a so ziskom šestnástich bodov kraľuje lige.
Greif definitívne odchádza z Mallorcy do Lyonu. Ako sa rodil jeho komplikovaný prestup?
Dvadsaťštyriročný reprezentant odohral iba prvý polčas, po zmene strán ho nahradil Mamadou Kaly Sene, ktorý pridal aj druhý gól domácich. Strelec sa presadil po dlhom vhadzovaní, ktoré predĺžil hlavou kapitán Luke Ayling, a z bezprostrednej blízkosti poslal loptu do siete. Hostia už iba skorigovali výsledok vďaka zásahu nórskeho útočníka Auneho Heggeba.
Famózny Strelcov výkon si všimla aj UEFA. Je nominovaný na hráča kola, fanúšikovia vyberú víťaza - VIDEO, FOTO
Významný míľnik zaznamenal aj ďalší bývalý hráč Slovana – brankár Dominik Greif. Ten v piatok debutoval medzi tromi žrďami francúzskeho tímu Olympique Lyon. V dueli 5. kola Ligue 1 si udržal čisté konto a prispel k triumfu 1:0 nad Angers. Rozhodujúci gól strelil v 65. minúte americký stredopoliar Tanner Tessmann.
Po Dúbravkovi mení adresu ďalší slovenský brankár. Greifa čaká v Lyone boj o post jednotky
Greif sa po letnom prestupe z RCD Mallorca dočkal prvej šance v základnej zostave. Väčšinu stretnutia prežil bez vážnejších zásahov, no v nadstavenom čase sa blysol dvoma dôležitými zákrokmi, ktoré zachránili tri body. Lyon tak dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne a je priebežne druhý, zatiaľ čo Angers so ziskom piatich bodov figuruje v strede tabuľky.
Úvodné tri ligové zápasy odchytal v drese Lyonu Remy Descamps, ktorý aktuálne laboruje so zraneným zápästím.