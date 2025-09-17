Úvodné mesiace novej sezóny NHL budú bez jednej z najväčších hviezd. Koho do Vianoc neuvidíme?

V uplynulej edícii NHL patril k hlavným ťahúňom „panterov“ na ceste sa Stanley Cupom.
Florida Panthers
Brad Marchand (63) z Floridy Panthers oslavuje so spoluhráčmi svoj víťazný gól v druhom zápase finále play-off NHL proti Edmontonu Oilers počas druhého predĺženia. Foto: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Americký hokejový tím Florida Panthers vstúpi do novej sezóny NHL bez hviezdneho útočníka Matthewa Tkachuka. Generálny manažér „panterov“ Bill Zito v stredu potvrdil, že 27-ročný dvojnásobný víťaz Stanley Cupu stále laboruje so zranením v dolnej časti tela a pravdepodobne sa vráti na ľad až v decembri.

Vie hrať aj so sebazaprením

Tkachuk sa zranil počas februárového Turnaja štyroch krajín, keď utrpel natrhnutie priťahovača a zároveň pruh na tej istej strane. V uplynulej sezóne stihol odohrať len 52 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 57 bodov (22 gólov, 35 asistencií). Do play-off sa však vrátil a vo všetkých 23 dueloch pridal 23 bodov, čím pomohol Panthers k druhému titulu za sebou. Hral však s bolesťami a obrovským sebazaprením.

HOKEJ NHL: Finále play off - Florida Panthers
Hokejisti Floridy si po roku zaslúžene zopakujú majstrovské oslavy za víťazstvo v Stanleyho pohári. Foto: SITA/AP

„Bol to vtedy medicínsky zázrak a obdobie veľkého chaosu,“ spomínal tréner Paul Maurice a dodal: „Zvládol sa udržať na ľade a v posledných štyroch zápasoch finále hral najlepšie od svojho príchodu na Floridu.“

Pod piatimi kruhmi by nemal chýbať

Generálny manažér tímu USA Bill Guerin napriek zraneniu počíta s Tkachukom pre ZOH 2026 v Taliansku, kam sa NHL hráči vrátia po dvanástich rokoch. „Plánujem zostavu s ním a očakávam, že ho budeme mať i dispozícii,“ uviedol Guerin na augustovom orientačnom kempe. „Ak sa niečo zmení, prispôsobíme sa, ale je v tíme, kým bude môcť.“

Hokej: Turnaj štyroch krajín: USA - Fínsko
Bratia Brady Tkachuk (vľavo) a Matthew Tkachuk to parádne roztočili proti Fínom, keď sa podieľali na štyroch zo šiestich amerických gólov. Foto: FB, www.facebook.com

Tréner Mike Sullivan dodal, že Tkachuk predstavuje identitu mužstva: „Je to tvrdý bojovník a nesmierne mu záleží na spoluhráčoch.“

Florida v úvode aj bez Noska

Okrem Tkachuka oznámil Zito aj dlhodobé zranenie útočníka Tomáša Noseka, ktorý je vyradený z hry na neurčito. Tridsaťtriročný center zaznamenal v minulej základnej časti deväť bodov a v play-off pridal tri asistencie. Panthers tak čaká vstup do sezóny bez dvoch dôležitých hráčov základnej zostavy.

