Úvodné mesiace novej sezóny NHL budú bez jednej z najväčších hviezd. Koho do Vianoc neuvidíme?

Americký hokejový tím Florida Panthers vstúpi do novej sezóny NHL bez hviezdneho útočníka Matthewa Tkachuka. Generálny manažér „panterov“ Bill Zito v stredu potvrdil, že 27-ročný dvojnásobný víťaz Stanley Cupu stále laboruje so zranením v dolnej časti tela a pravdepodobne sa vráti na ľad až v decembri.
Vie hrať aj so sebazaprením
Tkachuk sa zranil počas februárového Turnaja štyroch krajín, keď utrpel natrhnutie priťahovača a zároveň pruh na tej istej strane. V uplynulej sezóne stihol odohrať len 52 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 57 bodov (22 gólov, 35 asistencií). Do play-off sa však vrátil a vo všetkých 23 dueloch pridal 23 bodov, čím pomohol Panthers k druhému titulu za sebou. Hral však s bolesťami a obrovským sebazaprením.
„Bol to vtedy medicínsky zázrak a obdobie veľkého chaosu,“ spomínal tréner Paul Maurice a dodal: „Zvládol sa udržať na ľade a v posledných štyroch zápasoch finále hral najlepšie od svojho príchodu na Floridu.“
Pod piatimi kruhmi by nemal chýbať
Generálny manažér tímu USA Bill Guerin napriek zraneniu počíta s Tkachukom pre ZOH 2026 v Taliansku, kam sa NHL hráči vrátia po dvanástich rokoch. „Plánujem zostavu s ním a očakávam, že ho budeme mať i dispozícii,“ uviedol Guerin na augustovom orientačnom kempe. „Ak sa niečo zmení, prispôsobíme sa, ale je v tíme, kým bude môcť.“
Tréner Mike Sullivan dodal, že Tkachuk predstavuje identitu mužstva: „Je to tvrdý bojovník a nesmierne mu záleží na spoluhráčoch.“
Florida v úvode aj bez Noska
Okrem Tkachuka oznámil Zito aj dlhodobé zranenie útočníka Tomáša Noseka, ktorý je vyradený z hry na neurčito. Tridsaťtriročný center zaznamenal v minulej základnej časti deväť bodov a v play-off pridal tri asistencie. Panthers tak čaká vstup do sezóny bez dvoch dôležitých hráčov základnej zostavy.