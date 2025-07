Dortmund čaká v osemfinále MS klubov súboj s Ramosom a Monterrey, Kovač varuje pred fyzickou hrou súpera

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund si v osemfinále majstrovstiev sveta klubov zmeria sily s mexickým tímom Monterrey, ktorého defenzívu diriguje legendárny Sergio Ramos.

Tréner Dortmundu Niko Kovač pred zápasom vyzdvihol Ramosovu víťaznú mentalitu a skúsenosti: „Je to superstar, hráči, ktorí hrajú tak dlho, majú víťazné nastavenie. Chcú vyhrávať v každom tréningu, v každom zápase, byť na najvyššej úrovni. Je lídrom, ktorý chce byť čo najdlhšie na veľkej scéne. Myslím si, že raz bude trénerom.“

Štvornásobný víťaz Ligy majstrov a bývalý kapitán Realu Madrid bude čeliť aj útočníkovi Dortmundu Serhouovi Guirassymu, ktorý v tejto sezóne strelil 13 gólov v Lige majstrov.

„Bude to prvýkrát, čo proti nemu nastúpim, teším sa na to. Je to skvelý obranca. Musíme byť silní, jednoducho povedané,“ povedal Guirassy.

Kovač upozornil na robustný štýl latinskoamerických tímov: „Hrajú fyzický futbal, je to kontaktný šport. Musíme sa prispôsobiť, nesmieme sa nechať vyprovokovať, ale hráči sa musia vedieť aj brániť. Verím, že rozhodcovia budú mať na to otvorené oči.“

Nemecký tím doteraz trápili horúčavy, no utorkový duel v klimatizovanej aréne Mercedes-Benz Stadium v Atlante by im mal priniesť úľavu.

„Tešíme sa, podmienky budú lepšie. Už nemusíme hrať v 45 stupňoch. Dokázali sme, že vieme hrať intenzívny futbal a to chceme predviesť, keď bude chladnejšie,“ dodal Kovač.