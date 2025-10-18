Na diaľnici D2 sa stala tragická nehoda, 70-ročný vodič neprežil náraz do mostného piliera

Osobné auto zatiaľ z nezistených príčin zišlo z vozovky a následne narazilo do mostného piliera.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Tragická nehoda na diaľnici D2
Miesto tragickej dopravnej nehody na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Foto: www.facebook.com
Dopravná nehoda na diaľnici D2 v smere do Bratislavy si v sobotu popoludní vyžiadala jednu obeť. Osobné auto tam zatiaľ z nezistených príčin zišlo z vozovky a následne narazilo do mostného piliera. Sedemdesiatročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Polícia prijala oznámenie o dopravnej nehode krátko pred 15:00. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave na jej mieste vykonávajú potrebné úkony. Vodičov upozorňujú, že v danom úseku sa tvoria kolóny. Žiadajú ich o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

