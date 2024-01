Na demokratickom spektre Šipošovi chýba konzervatívny prezidentský kandidát

Hnutie Slovensko sa podľa predsedu poslaneckého klubu tohto hnutia Michala Šipoša nebude sústreďovať pri súboji o prezidentský palác na vládnu koalíciu, chcú sa zamerať na demokratických kandidátov.

V relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy sa vyjadril, že nemajú žiadneho kandidáta a neohlásili žiadne meno. V hnutí podľa neho ale o tom diskutujú, a ak nejaké meno budú mať, zverejnia ho.

Na demokratickom spektre Šipošovi chýba konzervatívny kandidát. Na adresu Ivana Korčoka sa vyjadril, že ide o človeka, ktorý by mohol mať šancu poraziť Pellegriniho, no myslí si, že v prvom kole by voličstvo malo mať širší výber.