Ďalší Kanaďan v Žiline. Pod Dubeň mieri ofenzívny obranca, ktorý už hral za Banskú Bystricu

Okrem Gabriela Chicoineho v Žiline pôsobia aj brankár Connor LaCouvée, obranca Brenden Miller a útočníci Brendan Randford, Ryder Korczak a Scott Kosmachuk.
Vlci Žilina
V Žiline si želajú, aby v novej sezóne bola opäť na tribúnach fanúšikoviská eufória. Foto: FB, archívne, www.facebook.com
Aktuálne tretí tím tabuľky slovenskej hokejovej extraligy získal do svojho kádra ďalšieho legionára. Tím Vlci Žilina hlási príchod kanadského ofenzívneho obrancu Gabriela Chicoineho. Referuje o tom oficiálny web družstva spod Dubňa.

„Teší nás príchod a dohoda s ofenzívnym obrancom Gabrielom Chicoinom. Je to pozícia, ktorú sme vnímali ako jednu z priorít po odchode Miguela Tourinyho. Veríme, že svojou produktivitou a vkladom do tímu bude ďalším dôležitým článkom nášho kádra,“ vyhlásil generálny manažér a riaditeľ žilinského klubu František Skladaný.

Zaujímavosťou je, že Chicoine už v minulosti pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži, v predchádzajúcej sezóne za Banskú Bystricu absolvoval v základnej časti 54 duelov s bilanciou 9 gólov a 33 asistencií, v play-off pridal 5 štartov a 4 body (1+3).

Kanaďan pred príchodom do Európy hrával iba v Severnej Amerike, pôsobil v NCAA a medzi seniormi v ECHL.

„Som nesmierne šťastný, že som sa stal súčasťou tejto skvelej organizácie. Od predchádzajúcich hráčov som o Žiline a klube počul len dobré veci. Z minuloročného hrania proti nim viem, že Vlci sú mimoriadne ťažký tím a že stále tvrdo pracujú. Som nadšený, že som súčasť tímu, ktorý má šancu vyhrať v tejto sezóne titul. Urobím všetko pre to, aby sa to stalo,“ uviedol Chicoine.

V Žiline je po novom už 5 Kanaďanov, okrem Chicoineho aj brankár Connor LaCouvée, obranca Brenden Miller a útočníci Brendan Randford, Ryder Korczak a Scott Kosmachuk. Okrem nich sú pod Dubňom aj dvaja Rusi a jeden Poliak.

