Ďalší Kanaďan v Žiline. Pod Dubeň mieri ofenzívny obranca, ktorý už hral za Banskú Bystricu

Aktuálne tretí tím tabuľky slovenskej hokejovej extraligy získal do svojho kádra ďalšieho legionára. Tím Vlci Žilina hlási príchod kanadského ofenzívneho obrancu Gabriela Chicoineho. Referuje o tom oficiálny web družstva spod Dubňa.
„Teší nás príchod a dohoda s ofenzívnym obrancom Gabrielom Chicoinom. Je to pozícia, ktorú sme vnímali ako jednu z priorít po odchode Miguela Tourinyho. Veríme, že svojou produktivitou a vkladom do tímu bude ďalším dôležitým článkom nášho kádra,“ vyhlásil generálny manažér a riaditeľ žilinského klubu František Skladaný.
Zaujímavosťou je, že Chicoine už v minulosti pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži, v predchádzajúcej sezóne za Banskú Bystricu absolvoval v základnej časti 54 duelov s bilanciou 9 gólov a 33 asistencií, v play-off pridal 5 štartov a 4 body (1+3).
Kanaďan pred príchodom do Európy hrával iba v Severnej Amerike, pôsobil v NCAA a medzi seniormi v ECHL.
„Som nesmierne šťastný, že som sa stal súčasťou tejto skvelej organizácie. Od predchádzajúcich hráčov som o Žiline a klube počul len dobré veci. Z minuloročného hrania proti nim viem, že Vlci sú mimoriadne ťažký tím a že stále tvrdo pracujú. Som nadšený, že som súčasť tímu, ktorý má šancu vyhrať v tejto sezóne titul. Urobím všetko pre to, aby sa to stalo,“ uviedol Chicoine.
V Žiline je po novom už 5 Kanaďanov, okrem Chicoineho aj brankár Connor LaCouvée, obranca Brenden Miller a útočníci Brendan Randford, Ryder Korczak a Scott Kosmachuk. Okrem nich sú pod Dubňom aj dvaja Rusi a jeden Poliak.