Na bezpečnosť kúpajúcich sa vo Veľkom Draždiaku budú aj tento rok dohliadať záchranári

Dohliadať na bezpečnosť kúpajúcich sa vo Veľkom Draždiaku v bratislavskej Petržalke budú aj tento rok záchranári. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, od pondelka 23. júna do 5. septembra v čase od 10:00 do 18:00 bude k dispozícii opäť záchranárska služba v gescii Ochrancov vôd Octopus. Medzi novinky, ktoré tento rok pribudnú v okolí obľúbeného jazera, patrí príprava ďalších verejných toaliet.

Klzisko Veolia Aréna Draždiak

„V pláne máme inštaláciu ďalších splachovacích toaliet, ktoré by pribudli k existujúcim pri bufete Šutrovka. Tento rok už máme povolenie na druhé, ktoré by mali byť vybudované smerom k detskému ihrisku,“ priblížila Halašková s tým, že tretie sú v predpríprave a nachádzať by sa mali pri klzisku Veolia Aréna Draždiak.

Pred športovou halou Draždiak by mali byť štvrté a piate pri bufete Barracuda. Pri bufete Barracuda nedávno pribudla tiež nová studňa na zavlažovanie trávnika.

Rekonštrukcia Športovej haly Draždiak

„Ten plánujeme túto sezónu rozšíriť aj do pobrežných častí jazera pod bufetom,“ dodala hovorkyňa. Okrem toho v blízkosti jazera odštartovali kompletnú rekonštrukciu Športovej haly Draždiak.

„Prvú fázu by sme radi ukončili pred začiatkom letných prázdnin,“ doplnila Halašková. V rámci Leta na Draždiaku je pripravený program na letné prázdniny. Bližšie informácie sú na webe www.petrzalka.sk/kulturneleto.