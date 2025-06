Bratislava ju už videla, teraz Oksana dojíma aj východ. Zničenú sanitku z Ukrajiny vystavili v Prešove – FOTO

V centre mesta Prešov vystavili darovanú sanitku Oksana, zničenú vo vojne na Ukrajine. Ako vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha, sanitka bola darovaná zo Slovenska ako súčasť konvoja humanitárnej pomoci pre Ukrajinu ešte v novembri 2024. Krátko po doručení sa však stala terčom útoku nepriateľského dronu z Ruska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pri útoku podľa Oľhu zahynuli ľudia. „Rozhodli sme sa vystaviť ju v centre Prešova, aby každý z nás mohol vidieť, čo vojna znamená v realite. Nie cez čísla, ale cez ticho tejto zničenej sanitky, vidieť to z blízka. Je to memento vojny, ale aj silný symbol našej solidarity s Ukrajinou,“ vysvetlil na sociálnej sieti primátor a dodal: „Chceme, aby pripomínala, že solidarita nie je jednorazový čin – je to postoj. Ukrajina stále bojuje. A my stojíme pri nej.“

Inštalácia je výsledkom spolupráce mesta Prešov s Nadáciou otvorenej spoločnosti, občianskym združením All4Ukraine, spolu v partnerstve s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a českým Nadačným fondom pre Ukrajinu.