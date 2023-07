Mysteriózna Hra na milovanie od Kataríny Gillerovej pokračuje

Každý hľadáme šťastie iným spôsobom, na iných miestach a rátame s rôznymi ľuďmi, ktorí by nám pri tom mohli asistovať, si sprevádzať nás…

Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek, ktorá má na svojom konte už 21 kníh. Výnimočné miesto v jej tvorbe patrí mysterióznemu trileru Hra na milovanie, ktorý sa v prvom vydaní vypredal a nedávno vyšiel v reedícii.

Osudy jeho hlavných hrdinov autorka ďalej rozvinula v pokračovaní s názvom Hra na milovanie 2 . Opäť je to strhujúci román o láske, zrade, intrigách a pomste.

Uplynuli už tri roky od Oliverovho návratu z lesa, kde uviazol kvôli svojmu sokovi v láske Edwardovi. V jeho živote, tak ako v živote Caroline a ich priateľov, sa za ten čas všeličo zmenilo. Napriek tomu sa Oliver naďalej pokúša získať Carolininu lásku, no jeho snaha nie je korunovaná úspechom. Nedarí sa mu ani prísť na to, prečo ho jeho vyvolená odmieta, zato Caroline presne vie, že muž, ktorého od mladosti miluje, je ten pravý a už pre ňu prestal byť nedosiahnuteľný.

„Nedokážem si svoj život predstaviť bez teba,“ vyslovil Oliver tichým hlasom. „Celých vyše devätnásť rokov, čo som bol preč, som sníval iba o tebe.“

Caroline sa naňho zahľadela s prekvapením v očiach. „Ale… vravel si predsa… že si utrpel stratu pamäti.“

Oliver pomaly prešiel k oknu, obrátený chrbtom k nej. Ako sa len mohol takto prerieknuť! Musí si dávať väčší pozor na to, čo hovorí. Pri Caroline však strácal opatrnosť.

Vďaka darovanému obrazu postretne Olivera veľké šťastie a konečne si založí rodinu. Ibaže nič netrvá večne, ľudské osudy sú vratké a nevyspytateľné. Do Oliverovho života nečakane zasiahnu intrigy a on je nútený brániť sa najlepšie, ako vie. Z minulosti sa začnú vynárať ľudia, ktorí skrížia cestu tým, čo to nečakajú. A na priateľov z Gorge Hall a z tajomného lesa doľahnú šokujúce udalosti väčšmi, než by si to boli schopní predstaviť…

Hra na milovanie 2 vás opäť poteší, ak máte radi trošku mystery, štipku lásky, intrigy, zradu, pomstu a veľa energie. Katka Gillerová sa rada hrá so vzťahmi, emóciami a ľudskými povahami. Vie prekvapiť a zaskočiť nepredvídateľnými situáciami.

Hru na milovanie napísala pred siedmimi rokmi a vraj už vtedy vedela, že to musí mať pokračovanie, pretože príbeh sa skončil trošku neurčito. V Hre na milovanie 2 rozvíja najmä postavu Olivera, ktorý sa vrátil z lesa a snaží sa začleniť do spoločnosti, do bežného života. „Venuje sa charite, no veľmi ho stále trápi osud ľudí, ktorí zostali v tajomnom hmlistom lese, z ktorého niet návratu. No a zároveň sa usiluje aj o krásnu Caroline. Tá sa po zmiznutí svojho muža Edwarda, ktorému sa Oliver pomstil, chystá vydať za svoju veľkú študentskú lásku. Nesmierne sa teší, že bude žiť po boku vysnívaného muža,“ popisuje Katka Gillerová.

Obálku na prvú knihu vyberala samotná Katka Gillerová a dala si záležať, aby bola tajomná, s nejakým prísľubom, aby navnadila. „Pri tejto druhej knihe som tiež pátrala s ľuďmi z vydavateľstva, napokon sme našli takú mierne optimistickejšiu, s veľkou bránou, pretože tá brána vlastne naznačuje ako k Oliverovi prichádzajú niektorí tí priatelia z tajomného lesa,“ dodáva autorka.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis