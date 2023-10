Myjavský výrobca ekologických obalov ECO – BAGS oslavuje 10. výročie

Tradičný slovenský výrobca papierových obalov ECO – BAGS oslavuje v týchto dňoch 10 rokov pôsobenia v Myjave. Zameriava sa na produkciu papierových obalov určených najmä na potravinárske výrobky. V posledných rokoch bolo v závode preinvestovaných viac ako 10 miliónov EUR na celkovú modernizáciu strojového parku a infraštruktúry s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu a zlepšiť celkovú kvalitu výrobkov a konkurencieschopnosť na európskych trhoch. Medzi rokmi 2015 – 2022 bol každoročný priemerný nárast výroby a predaja papierových vreciek viac ako 14%. Výrobná kapacita závodu je v súčasnosti viac ako 1,5 miliardy kusov vysokokvalitných papierových vreciek ročne.

Foto: ECO-INVESTMENT

„Viac ako 90 % produkcie exportujeme do krajín EÚ, najmä do Nemecka, Francúzska, Českej republiky, Veľkej Británie a Rakúska. Našimi zákazníkmi sú najmä nadnárodné maloobchodné siete, renomovaní európski veľkoobchodníci s obalovými materiálmi, ako aj stredne veľké lokálne pekárne a siete potravín. ECO – BAGS je hrdým nositeľom viacerých renomovaných certifikátov ako napr. PEFC, BRC či FSC, ktoré sú vyžadované najmä zákazníkmi v západnej Európe” povedal počas Dňa otvorených dverí v závode Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorého je závod ECO – BAGS súčasťou.

Foto: ECO-INVESTMENT

Závod ECO – BAGS v súčasnosti zamestnáva viac ako 110 kmeňových pracovníkov. Vyrába papierové obaly pre rýchle občerstvenie, vrecká na pečivo a papierové obaly na balenie drobných darčekových predmetov. Výroba vreciek prebieha na technologických linkách, kde sa na začiatku linky vloží presne definovaný kotúč papiera a na konci vychádzajú hotové výrobky, t.j. papierové vrecká s potlačou alebo bez potlače. „V závode máme výrobné linky MATADOR NG od spoločnosti Maschinen, čo je renomovaný nemecký výrobca, líder na trhu v oblasti tlačiarenských, a spracovateľských strojov pre obalový priemysel,“ vysvetlil riaditeľ závodu Štefan Bošeľa.

Foto: ECO-INVESTMENT

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

