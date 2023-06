My nie sme obchodníci, my sme odborníci, povedal Ódor a útoky si niektorí nechali až za plot úradu

Sú veci, ktoré vláda odborníkov nemôže akceptovať, uviedol na margo stretnutí s predstaviteľmi politických subjektov predseda vlády Ľudovít Ódor po stredajšom rokovaní vlády. Vláda odborníkov podľa neho nemieni participovať na predvolebnej kampani konkrétnych politických subjektov. Taktiež nechce, aby bola podpora programového vyhlásenia vlády podmieňovaná vecami, ktoré s ním nesúvisia.

Sústreďujú sa na budúcnosť, nie minulosť

„My nie sme obchodníci, my sme odborníci,“ vyjadril sa. Podotkol tiež, že ako pre vládu odborníkov a je pre nich neprijateľné, aby v programovom vyhlásení niekoho obviňovali z negatívnych javov, ktoré sú momentálne viditeľné. Sústreďujú sa na budúcnosť, nie minulosť.

„Zatiaľ nevidíme reálnu šancu na získanie podpory pre programové vyhlásenie vlády,“ skonštatoval Ódor. Dodal, že to nie je prekvapivé. Programové vyhlásenie ale podľa neho bude najmä dokument, na základe ktorého bude možné vládu zhodnotiť bez ohľadu na to, či získajú dôveru parlamentu, alebo nie.

Predseda vlády si nemyslí, že by jeho vláde na získanie dôvery postačovali hlasy strán, ktoré sa dosiaľ jednoznačne nevyjadrili k podpore a podmieňujú ju prečítaním programového vyhlásenia vlády.

Stretnutie s politikmi

Stretnutia s politickými predstaviteľmi inicioval podľa vlastných slov preto, lebo považuje za dôležité stretnúť sa so zástupcami demokratických politických subjektov, a tiež im chcel predstaviť spôsob vládnutia aj priority svojho kabinetu.

Dodal, že ho zaujímali aj ich politické názory a predstavy o budúcnosti Slovenska. Nechcel menovať strany, ktoré k rokovaniam pristúpili konštruktívne, ani tie, ktoré boli menej konštruktívne. Atmosféra bola podľa neho na všetkých stretnutiach normálna, bez invektív či útokov.

„To si niektorí nechali až potom, za plot úradu vlády,“ povedal premiér. Dodal, že už z toho, čo dosiaľ odznelo, je zrejmé, ktoré strany k rokovaniam pristupovali konštruktívne, a ktoré menej. S niektorými politickými subjektmi podľa Ódora diskutovali o veľmi odborných témach.

Zbieranie politických bodov

Z toho je podľa neho jasné, ktoré strany na to nahliadajú s hľadiska dlhodobej prosperity štátu a ktoré to vnímajú ako šancu na zbieranie politických bodov. Mnohí podľa neho oceňujú, že úradnícka vláda môže pomenovať reálny stav vecí a po voľbách budú vedieť, v akom stave je Slovensko.

To, že neodmietol požiadavku hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na 500-eurovú odmenu za voľby podľa Ódora neznamená, že s ňou súhlasí. Potvrdil však, že neodmietol. S výnimkou strany Za ľudí podľa neho nezaznela požiadavka na odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS).

Táto otázka je podľa neho stále otvorená, no predpokladá, že na danom poste nedôjde k výmene, hoci by mali byť zadefinované červené línie, pri ktorých už nebude táto personálna nominácia tolerovateľná. Ide najmä o zasahovanie do prebiehajúcich káuz, a tiež vynášanie informácií z prostredia tajných služieb pre konkrétne politické strany.