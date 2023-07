Muža obvinili z podvodu, údajne strčil svoju mŕtvu priateľku do mrazničky a poberal jej dôchodok

Prokurátori vo štvrtok obvinili 55-ročného Švéda z podvodu a falšovania záznamov za to, že údajne strčil svoju mŕtvu družku do mrazničky a nechal si vyplácať jej dôchodok. Švédska prokuratúra uviedla, že muž, ktorého totožnosť nezverejnili, uskutočnil „systematický” podvod v hodnote asi 1,3 milióna korún. Súdne pojednávanie je naplánované na tento mesiac.

Tvrdil, že žije

Dvojica žila v meste Årjäng, asi 340 kilometrov západne od Štokholmu. Muž povedal vyšetrovateľom, že po tom, ako svoju nórsku partnerku našiel mŕtvu v ich dome, strčil ju do mrazničky. Rodine a priateľom pritom tvrdil, že stále žije.

„Pre rodinu a priateľov muselo byť veľmi stresujúce dozvedieť sa takýmto spôsobom, že bola už dlho mŕtva,“ skonštatovala prokurátorka Linda Karlsson a dodala, že „muž používal mrazničku aj na iné účely“, čo podľa nej znamená, že „zakaždým, keď mrazničku otvoril a zatvoril“, porušil hrobový pokoj zosnulej, čo „predstavuje priťažujúcu okolnosť“.

Nevylučujú pomocníkov

Ženu našli v mrazničke 16. marca a muža zatkli o tri dni neskôr, pričom odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Podľa agentúry AP nie je jasné, kedy presne žena zomrela.

Vyšetrovatelia sa najprv domnievali, že ženu zavraždili, vyšetrovanie to však nepotvrdilo. Na jej presun do mrazničky však mohol páchateľ nejakým spôsobom využiť pomocníkov a preto nevylučujú, že do podvodu mohol byť zapojený aj niekto ďalší.