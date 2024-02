Muž v Londýne hodil na ženu a jej dve dcéry žieravinu, okrem nich skončili v nemocnici aj policajti a okoloidúci (video)

Žena a jej dve dcéry skončili so zraneniami v nemocnici po tom, čo na nich v južnom Londýne muž hodil žieravú látku. Po páchateľovi pátra polícia.

Metropolitná polícia informovala, že páchateľ ešte v stredu večer sotil trojročné dievča na zem a hodil naň, jej osemročnú sestru a 31-ročnú matku alkalickú látku. Žena, ktorá páchateľa zrejme poznala, a najmladšia dcéra podľa polície utrpeli potenciálne život pozmeňujúce zranenia.

#BREAKING 🇬🇧The Met Police in London have just confirmed that the „corrosive substance“ used in the attack was alkaline. The mother and daughter could have ‚life-changing‘ injuries.#London #Clapham pic.twitter.com/6RsPUAmJQl

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) February 1, 2024