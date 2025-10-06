Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície

40-ročný muž sa v mieste bydliska v Kežmarku telefonicky vyhrážať svojej matke.
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície. O prípade, ktorý sa stal v sobotu 4. októbra, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v PrešoveJana Ligdayová. Ako uviedla, 40-ročný muž sa v mieste bydliska v Kežmarku telefonicky vyhrážať svojej matke.

Vulgárne jej nadával a povedal, že keď príde, vyhodí ju z domu, podreže ju a prepichne jej hrdlo. „Vraj sa jej pred ním ani nepodarí utiecť! Konanie syna vzbudilo u matky dôvodnú obavu o život a zdravie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že policajti agresívneho muža zadržali a obmedzili na osobnej slobode.

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ priblížila Ligdayová. V prípade dokázania viny hrozí mužovi šesť mesiacov až tri roky za mrežami.

