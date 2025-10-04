Dôverčivá seniorka naletela podvodníkom. Myslela si, že zachraňuje dcéru, no prišla o 25-tisíc eur

Dodala, že seniorka peniaze odovzdala neznámej osobe, v piatok v neskorých večerných hodinách.
Podvodníci obrali 82-ročnú seniorku o tisíce eur. O prípade informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Banskej BystriciPetra Kováčiková.

Ako ozrejmila, operačné stredisko polície prijalo informáciu o podvode v soboru, teda 4. októbra. Obeťou podvodu sa stala dôverčivá 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica. „Podľa oznámenia, ktoré sme prijali, mali neznáme osoby seniorku včera (piatok 3. októbra) vo večerných hodinách telefonicky kontaktovať s tým, že jej dcéra mala nehodu a žiadali od pani 25-tisíc eur,“ priblížila Kováčiková.

Dodala, že seniorka peniaze odovzdala neznámej osobe, v piatok v neskorých večerných hodinách. „Žiadne cennosti ani peniaze neodovzdávajte neznámym osobám,“ upozornila krajská policajná hovorkyňa.

