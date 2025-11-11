Muž s najdlhším menom na svete. Keď zapisuje všetky mená, trvá to viac ako hodinu

Muž na Novom Zélande má 2 253 mien.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
New Zealand passport and Europe map
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Nový Zéland Iné správy Iné správy z lokality Nový Zéland

Meno človeka je často základnou súčasťou jeho identity, ale Novozélanďan Laurence Watkins sa rozhodol, že to skúsi poňať ako rekordman. Ako referuje web denníka AS, tohto muža oficiálne uznali za majiteľa najdlhšieho mena na svete. Skladá sa z 2 251 stredných mien, pričom len ich napísanie Watkinsovi trvá viac ako hodinu .

Watkins si v roku 1990 legálne zmenil meno a k pôvodnému menu pridal všetky svoje stredné mená. Vďaka tomu sa dostal do Guinnessových svetových rekordov s celkovou dĺžkou 2 253 slov.

Táto zmena mu však spôsobila aj množstvo problémov, najmä pri riešení administratívnych a právnych postupov. Počas jeho vlastnej svadby trvalo oddávajúcemu viac ako dvadsať minút, kým vyslovil jeho celé meno. Podobne mu nahrávanie oficiálneho videa pre Guinnessove svetové rekordy trvalo viac ako hodinu.

Hoci údajne nemá problémy so svojím digitálnym pasom, jeho fyzický pas vyžaduje dodatočný dokument na overenie.

Napriek ťažkostiam mu žiadny orgán nemohol zabrániť vo vykonaní zmeny, pretože v tom čase neexistovali žiadne zákonné obmedzenia. Jeho prípad však viedol k reforme novozélandských pravidiel pre matriku obyvateľov, ktoré následne zakázali, aby mená presiahli 70 znakov.

Okruhy tém: Guinnessove svetové rekordy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk