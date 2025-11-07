Muž pri kopaní bazéna našiel zlaté tehličky a mince. Môže si ich ponechať

Podľa počiatočných analýz mohli byť tehličky a mince ukryté pred niekoľkými desaťročiami, možno počas druhej svetovej vojny.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Hand open electronics steel safe box full of coins stack and gold
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Muž vo Francúzsku objavil zlaté tehličky a mince v hodnote približne 700-tisíc eur. Ako referuje web entrevue.fr, udialo sa tak pri kopaní bazéna vo vlastnej záhrade.

Muž, ktorého meno nebolo zverejnené, našiel poklad na pozemku pri svojom dome v meste Neuville-sur-Saône neďaleko Lyonu ešte v máji a nahlásil nález regionálnemu oddeleniu kultúry.

Miestne úrady teraz rozhodli, že si podľa zákona nájdené zlaté tehličky a mince môže ponechať, keďže sa nenašli žiadne známky toho, že by išlo o archeologický nález.

Podľa počiatočných analýz mohli byť tehličky a mince ukryté pred niekoľkými desaťročiami, možno počas druhej svetovej vojny. Nebolo však možné zistiť, ako sa cennosti na pozemku ocitli. Taktiež sa uvádza, že predchádzajúci majiteľ pozemku už zomrel.

Podľa miestnych médií bolo v plastových vreckách ukrytých päť tehličiek a množstvo mincí.

