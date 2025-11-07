Muž pri kopaní bazéna našiel zlaté tehličky a mince. Môže si ich ponechať

Muž vo Francúzsku objavil zlaté tehličky a mince v hodnote približne 700-tisíc eur. Ako referuje web entrevue.fr, udialo sa tak pri kopaní bazéna vo vlastnej záhrade.
Muž, ktorého meno nebolo zverejnené, našiel poklad na pozemku pri svojom dome v meste Neuville-sur-Saône neďaleko Lyonu ešte v máji a nahlásil nález regionálnemu oddeleniu kultúry.
V reštaurácii vo Francúzsku objavili za stenou „poklad“ z čias druhej svetovej vojny
Miestne úrady teraz rozhodli, že si podľa zákona nájdené zlaté tehličky a mince môže ponechať, keďže sa nenašli žiadne známky toho, že by išlo o archeologický nález.
Podľa počiatočných analýz mohli byť tehličky a mince ukryté pred niekoľkými desaťročiami, možno počas druhej svetovej vojny. Nebolo však možné zistiť, ako sa cennosti na pozemku ocitli. Taktiež sa uvádza, že predchádzajúci majiteľ pozemku už zomrel.
V dánskej dedinke Lisbjerg náhodne našli poklad z éry vikingov
Podľa miestnych médií bolo v plastových vreckách ukrytých päť tehličiek a množstvo mincí.