Muž, ktorý otvoril svoje srdce aj dedinu. Starosta prichýlil tisíce utečencov a dojal svet

Starosta kamerunskej dediny získal v stredu prestížne ocenenie Nansen Award od Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) za poskytnutie útočiska a integráciu 36-tisíc ľudí, ktorí utiekli pred nepokojmi v susednej Stredoafrickej republike.
Pod vedením náčelníka Martina Aziu Sodeu a jeho rodiny dedina Gado-Badzere so 14-tisíc obyvateľmi neďaleko východnej hranice Kamerunu prichýlila ľudí, ktorí utiekli pred povolebným násilím v Stredoafrickej republike v rokoch 2014 a 2021, uviedol UNHCR.
„Počiatočnou myšlienkou bolo nájsť spôsob, ako zabezpečiť ich prežitie a zdravie. Ak opustili Stredoafrickú republiku a prišli do Kamerunu, bolo to preto, aby si zachránili životy. Tak sme sa zorganizovali,“ povedal náčelník Sodea pre agentúru AFP.
„Povedali sme si: ‚Musíme byť v priamom kontakte s utečencami, aby sa zbavili stresu a komunikovali s nami.‘ Zaviedli sme tento spôsob spoločného života, potom sme im dali pozemok a postavili prístrešky,“ povedal.
Cameroonian village chief, Martin Azia Sodea, won the UNHCR’s prestigious Nansen Refugee Award. The award honors individuals, groups and organizations who go beyond the call of duty to protect refugees, as well as internally displaced and stateless people. The UNHCR recognized… pic.twitter.com/AVeM3s86bi
— CGTN Africa (@cgtnafrica) December 10, 2025
UNHCR nazval starostu Sodeu „vizionárskym lídrom“, ktorého činy inšpirovali ďalších k podpore utečencov a „pomohli naštartovať zmenu v spôsobe, akým sú utečenci vítaní v celom regióne,“ uviedla agentúra OSN.
„Jeho vedenie premenilo malú dedinu na symbol solidarity, postavený na presvedčení, že tí, ktorí prichádzajú v núdzi, si zaslúžia podporu a priestor nadýchnuť sa,“ uviedla agentúra. Laureát Nansenovej ceny dostane 16. decembra pamätnú medailu a 100-tisíc dolárov, ktoré sa reinvestujú do humanitárnych iniciatív.