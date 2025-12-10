Muž, ktorý otvoril svoje srdce aj dedinu. Starosta prichýlil tisíce utečencov a dojal svet

UNHCR nazval starostu „vizionárskym lídrom“, ktorého činy inšpirovali ďalších k podpore utečencov.
Starosta kamerunskej dediny získal v stredu prestížne ocenenie Nansen Award od Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) za poskytnutie útočiska a integráciu 36-tisíc ľudí, ktorí utiekli pred nepokojmi v susednej Stredoafrickej republike.

Pod vedením náčelníka Martina Aziu Sodeu a jeho rodiny dedina Gado-Badzere so 14-tisíc obyvateľmi neďaleko východnej hranice Kamerunu prichýlila ľudí, ktorí utiekli pred povolebným násilím v Stredoafrickej republike v rokoch 2014 a 2021, uviedol UNHCR.

„Počiatočnou myšlienkou bolo nájsť spôsob, ako zabezpečiť ich prežitie a zdravie. Ak opustili Stredoafrickú republiku a prišli do Kamerunu, bolo to preto, aby si zachránili životy. Tak sme sa zorganizovali,“ povedal náčelník Sodea pre agentúru AFP.

„Povedali sme si: ‚Musíme byť v priamom kontakte s utečencami, aby sa zbavili stresu a komunikovali s nami.‘ Zaviedli sme tento spôsob spoločného života, potom sme im dali pozemok a postavili prístrešky,“ povedal.

UNHCR nazval starostu Sodeu „vizionárskym lídrom“, ktorého činy inšpirovali ďalších k podpore utečencov a „pomohli naštartovať zmenu v spôsobe, akým sú utečenci vítaní v celom regióne,“ uviedla agentúra OSN.

„Jeho vedenie premenilo malú dedinu na symbol solidarity, postavený na presvedčení, že tí, ktorí prichádzajú v núdzi, si zaslúžia podporu a priestor nadýchnuť sa,“ uviedla agentúra. Laureát Nansenovej ceny dostane 16. decembra pamätnú medailu a 100-tisíc dolárov, ktoré sa reinvestujú do humanitárnych iniciatív.

