Mrazy ohrozujú ľudí bez domova. Organizácie varujú, že podchladenie môže byť otázkou hodín

Mimoriadne mrazy a sneženie v týchto dňoch vážne ohrozujú zdravie a život ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depaul Slovensko preto vyzýva verejnosť k zvýšenej všímavosti a pomoci tým, ktorí sú vystavení chladu a podchladeniu.
„Pre človeka, ktorý žije na ulici, môžu byť teploty pod nulou mimoriadne nebezpečné. Podchladenie a omrzliny vznikajú veľmi rýchlo, najmä ak je človek v mokrom oblečení, oslabený alebo chorý,“ upozorňuje riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.
Ako môže pomôcť verejnosť
Mnohí ľudia bez domova majú obmedzený prístup k bezpečnému útočisku v teple a často sú vyháňaní z verejných priestorov či obchodných centier, čo vedie k vážnym zdravotným komplikáciám. „Náš terénny tím denne navštevuje ľudí žijúcich priamo vonku. Často vidíme, že majú úplne premrznuté nohy a ruky, pretože celý deň trávia v mokrej obuvi. Suché a teplé oblečenie, najmä ponožky, môže výrazne ovplyvniť zdravotné následky zimy,“ približuje Dominika Uhlárová z Depaul Slovensko.
Verejnosť môže pomôcť ponúknutím teplého čaju, oblečenia alebo suchých topánok, nasmerovaním ľudí do denného centra či nocľahárne, a v prípade ohrozenia života privolaním záchrannej služby na čísle 155. V Bratislave funguje nočná pohotovostná preprava, ktorú možno kontaktovať na čísle 159 od 19:00 do 3:00, aby zabezpečila prevoz do nocľahárne.
Aj krátky záujem môže zachrániť život
Organizácia zároveň upozorňuje na nebezpečenstvo prespávania v kontajneroch a polopodzemných zberných nádobách, ktoré môže mať fatálne následky. V takých prípadoch je potrebné privolať mestskú políciu na čísle 159. Depaul Slovensko funguje počas zimy v upravenom režime – Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul vyhľadá každý večer približne 220 ľudí, čakáreň je otvorená od 17:00 a klientov prijímajú aj po 22:00.
Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety poskytujú základné ošetrenie, hygienu, teplé nápoje, spacie vaky, deky a teplé oblečenie. Terénna služba pôsobí v mestských častiach Karlova Ves, Lamač, Dúbravka a Devínska Nová Ves počas pracovných dní od 6:30 do 15:00.
„Aj krátke zastavenie sa pri človeku na ulici, otázka či je v poriadku alebo potrebuje pomoc, alebo jeden telefonát, môže zachrániť život,“ zdôrazňuje Uhlárová. Verejnosť môže podporiť aj kampaň Adoptuj si posteľ, ktorá umožňuje symbolicky „adoptovať“ posteľ v nocľahárni a prispieť na nocľah, teplo, hygienu, stravu a odbornú podporu ľudí bez domova. Viac informácií je dostupných na www.adoptujsipostel.sk.