Môžete si dať pivo počas MS vo futbale v Saudskej Arábii? Organizátori sa vyjadrili jasne

Alkohol je v Saudskej Arábii zákonom zakázaný od 50. rokov minulého storočia. No v roku 2034 sa tam budú konať majstrovstvá sveta vo futbale. Zmení sa to?

Veľvyslanec tejto krajiny v Spojenom kráľovstve princ Chálid bin Bandar Al Saud sa vyjadril jasne. „Momentálne alkohol nepovoľujeme. Nie je to potrebné a ak si chcete po zápase vypiť, pokojne, ale momentálne alkohol nemáme,“ povedal v rozhovore pre televíziu LBC.

Islam, dominantné náboženstvo v krajine, zakazuje akékoľvek pitie. V roku 1952 sa stal v Saudskej Arábii prípad, keď zastrelil syn kráľa Abdulaziza britského vicekonzula za to, že mu na večierku nepodal nápoj, pripomenul web marca.com.

„Rovnako ako naše podnebie je to suchá krajina. Každý má svoju vlastnú kultúru. Radi sa prispôsobíme ľuďom v rámci našej kultúry, ale nechceme meniť našu kultúru za cudziu,“ priblížil.

Princ sa vyjadril aj ku komunite LGTBIQ+ ľudí. „V Saudskej Arábii privítame každého, kto chce prísť. Nie je to naša udalosť, ale celosvetová,“ doplnil.

Do začiatku majstrovstiev sveta vo futbale zostáva ešte deväť rokov, no komentáre o kontroverznom výbere organizátora stále pokračujú a nezdá sa, že by mali prestať – práve naopak.