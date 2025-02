Prvé olympijské hry v elektronických športoch sa budú konať v roku 2027 v Saudskej Arábii

Saudskoarabská metropola Rijád bude dejiskom inauguračného ročníka olympijských hier venovaných ešportom. Prvé olympijské hry v elektronických športoch sa majú konať o dva roky v Rijáde v Saudskej Arábii na základe utorňajšieho oznámenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ako uvádza web footboom1.com, podujatie je súčasťou 12-ročnej dohody uzavretej minulý rok medzi MOV a Saudskou Arábiou.

MOV už niekoľko rokov skúma oblasť elektronických športov a vytvoril špecializovanú komisiu na nájdenie spôsobov, ako zapojiť mladú generáciu do videohier. MOV si uvedomuje postupné starnutie svojho tradičného publika a snaží sa napojiť na mladšiu demografickú skupinu potenciálnych olympijských fanúšikov.

Musia vybrať šesť hier

V roku 2021 MOV spustil olympijskú virtuálnu sériu, pilotné dobrodružstvo v ešportoch, predtým, ako minulý rok uzavrel dohodu so Saudskou Arábiou o usporiadaní olympijských hier v ešportoch.

„Teraz máme veľmi jasnú cestovnú mapu k historicky prvým olympijským hrám v ešportoch,“ uviedol vo vyhlásení prezident MOV Thomas Bach. Šesťčlenný výbor teraz určí, ktoré hry budú účastníci hrať na úvodných olympijských hrách v ešportoch.

Investície do sportswashingu

Saudská Arábia investovala miliardy dolárov do športových podujatí vrátane futbalu, formuly 1, boxu či golfu, pričom čelí kritike za to, že sa zapája do praxe nazývanej „sportswashing“. Kráľovstvo, ktoré bude v roku 2034 hostiť majstrovstvá sveta vo futbale, čelí obvineniam z porušovania ľudských práv. Rijád však tieto tvrdenia popiera.