Môžem ti všetko dať aj vziať. Čínska reprezentantka obvinila nadriadeného zo šikany

Čínske športové úrady začali vyšetrovanie po tom, ako mladá reprezentantka obvinila vedenie svojho tréningového centra zo šikany a odvetných krokov po tom, čo odmietla odovzdať časť finančných odmien za svoje úspechy.
Dvadsaťtriročná pretekárka v dračích lodiach Wang Li, ktorá na Ázijských hrách 2023 v Chang-čou vybojovala tri zlaté medaily, uviedla, že sa stala terčom nátlaku zo strany riaditeľa tréningovej základne v provincii Jün-nan. Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach ho obvinila z „odvetných opatrení“.
Podľa jej slov po návrate na športovú tréningovú základňu Songmao riaditeľ Fan Ťi-wen požadoval, aby mu odovzdala 150-tisíc jüanov (približne 21-tisíc dolárov) z prémie za medaily. Keď odmietla, situácia sa podľa nej dramaticky zmenila.
Z hviezdy vyhnanec. Ruskému veľmajstrovi zobrali tituly za „diskreditáciu krajiny“
Wang tvrdí, že jej Fan zakázal trénovať, bez jej súhlasu odoslal jej dokumenty oznamujúce ukončenie kariéry a na verejných stretnutiach ju strápňoval. Provinčný športový úrad v Jün-nane v pondelok oznámil, že sa obvineniami zaoberá a zriadil tím na „komplexné vyšetrovanie“.
„Na základe výsledkov vyšetrovania bude provinčný športový úrad konať v súlade s predpismi, disciplínou a zákonom,“ uviedol úrad vo vyhlásení zverejnenom na platforme WeChat.
Vo videu na populárnej sociálnej sieti Xiaohongshu Wang opísala atmosféru, ktorá podľa nej na základni panovala. „Riaditeľ Fan nám často hovoril, že by sme mali byť vďační, že naše pracovné miesta nám dal on, že naše platy platí on a že on rozhoduje o našom konci kariéry,“ povedala.
Na okruhu ATP bude od roku 2026 platiť pravidlo o extrémnych horúčavách
Dodala, že jej nadriadený jej tiež hovoril: „Môžem vám dať všetko a môžem vám aj všetko vziať.“
Podľa Wang zároveň Fan klamal svojim nadriadeným, keď tvrdil, že pre zranenia nemôže trénovať, čím jej „úplne zničil“ šancu zúčastniť sa na ďalších súťažiach. Dlhodobý tlak zo strany vedenia podľa nej vyústili do vážnych psychických problémov. „Premýšľala som, či by môj život nebol oveľa jednoduchší, keby som tak tvrdo nebojovala o medaily,“ povedala Wang.
Prípad vyvolal v Číne širokú diskusiu o postavení športovcov, o ich závislosti od tréningových centier a o tom, ako sa v systéme rozdeľujú odmeny za medzinárodné úspechy.