Z hviezdy vyhnanec. Ruskému veľmajstrovi zobrali tituly za „diskreditáciu krajiny“

Ruské športové orgány siahli po najtvrdšom možnom kroku voči jednému z najvýraznejších šachistov svojej generácie. Ako referuje web poľského denníka Przeglad Sportowy, veľmajster Vladimir Fedosejev, rodák z Petrohradu, ktorý v roku 2023 zmenil federáciu a prestal reprezentovať Rusko, bol oficiálne zbavený všetkých ruských športových titulov.
Rozhodnutie padlo v roku 2025 a bolo schválené na ministerskej úrovni. Ruská šachová federácia so súhlasom ministra športu Michaila Degťareva odobrala Fedosejevovi titul Majster športu Ruska z roku 2012 aj titul Veľmajster Ruska, ktorý získal v roku 2014. V oficiálnom zdôvodnení federácia uviedla, že šachista „zdiskreditoval krajinu“ a ukázal sa ako „nehodný“ nosiť štátne vyznamenania.
Kasparov: Sloboda v Rusku závisí od víťazstva Ukrajiny vo vojne
Verdikt prišiel s ostrými slovami zo strany vedenia ruského šachu. „Nemôžete znevažovať svojich učiteľov ani svoju vlasť, vďaka ktorej ste sa stali veľmajstrom a dosiahli všetko,“ vyhlásil výkonný riaditeľ Ruskej šachovej federácie Alexandr Tkačev. Legendárny majster sveta Anatolij Karpov bol ešte priamočiarejší. „Vladimir si to zaslúžil,“ povedal bez ďalšieho vysvetlenia.
Fedosejev sa už skôr netajil tým, že jeho rozhodnutie opustiť ruskú federáciu úzko súviselo s odmietnutím reprezentovať krajinu po invázii na Ukrajinu. Pred samotnou zmenou federácie odmietol hrať pod ruskou vlajkou. „Je to rozhodnutie, ktoré mi zmenilo život. Bolo vynútené,“ vysvetlil po odchode.
Šachový zázrak! Trojročný chlapček prepisuje svetové rekordy - FOTO
Kým v Rusku prišiel o štátne tituly, jeho športová kariéra pokračuje bez známok spomalenia. Fedosejev dnes reprezentuje Slovinsko, je jednotkou tamojšieho šachu a v aktuálnom rebríčku FIDE mu patrí 30. miesto. V apríli navyše triumfoval na prestížnom turnaji Superbet Rapid & Blitz vo Varšave. Dôležité je, že rozhodnutie ruských orgánov sa týka výlučne domácich štátnych titulov – titul medzinárodného veľmajstra FIDE mu zostáva zachovaný. Jeho osud zároveň ukazuje cenu, ktorú v dnešnom Rusku platia športovci, ktorí sa verejne postavia proti oficiálnej línii Kremľa.