MOV potvrdil účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024, je tam však jedno ale

Na budúcoročných olympijských hrách v Paríži sa pod neutrálnou vlajkou predstavia aj športovci z Ruska a Bieloruska. Také je rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a rozlúsklo tým dohady o tom, či reprezentanti týchto krajín nedostanú úplný zákaz ako následok ruskej vojenskej agresie na území Ukrajiny. Rusi s podporou Bielorusov napadli Ukrajincov ešte vo februári 2022 a vojna stále trvá.

Musia splniť nominačné kritéria

MOV síce po vypuknutí vojny iniciovala zákaz účasti Rusov a Bielorusov na medzinárodných podujatiach, pred rokom však spustila proces znovuzačlenenia športovcov z oboch krajín.

Podľa verdiktu MOV pod piatimi kruhmi môžu štartovať iba jednotlivci, ktorí splnia nominačné kritéria, nepodporujú vojnu Rusov na Ukrajine a nemajú väzby silové zložky v krajine, vojenské či policajné. Na OH budú športovci z oboch krajín súťažiť bez národnej vlajky, hymny a nie v národných farbách.

Niektorí si už miestenku vybojovali

MOV tiež informovala, že doteraz si miestenku na OH 2024 vybojovali ôsmi Rusi a traja Bielorusi. Pod päť kruhov sa prebojovalo už 4600 športovcov. Na predchádzajúcich OH v Tokiu 2021 štartovalo dovedna 335 Rusov, do Paríža však pravdepodobne vycestuje iba zlomok tohto počtu.

Ukrajinskí športovci aj prezident Volodymyr Zelenskyj už viackrát vyzvali MOV, aby Rusov aj Bielorusov úplne vylúčil z OH.