Mourinhovi povedal, že je obrovská sračka. Tréner prosil Mchitarjana, nech odíde z klubu

Armén sa tiež podelil o intenzívne metódy, ktoré Portugalčan používal, aby im vštepil víťazné myslenie počas triumfu v Európskej konferenčnej lige.
Henrich Mchitarjan sa vo svojej knihe rozhovoril o svojom búrlivom vzťahu s Josém Mourinhom a prezradil, ako ho bývalý šéf Manchestru United kedysi nazval „kusom sračky“ a ako sa neskôr v Ríme zmierili.

Armén sa tiež podelil o intenzívne metódy, ktoré Portugalčan používal, aby im vštepil víťazné myslenie počas triumfu v Európskej konferenčnej lige. Informoval o tom web goal.com.

Stredopoliar prišiel k „červeným diablom“ z Borussie Dortmund v roku 2016, ale napriek zábleskom brilantnosti bolo jeho pôsobenie v Anglicku poznačené nedôslednosťou, kritikou a nakoniec aj nezhodami s trénerom.

Nehovoril s ním

Mourinho ho veľmi chcel získať do svojho kádra, čo sa napokon podarilo, no ich vzťah sa rýchlo zhoršil. Ich spor dosiahol bod varu počas ostrej výmeny názorov na Old Trafforde, na čo Mchitarjan spomína vo svojej novej autobiografii „Môj život vždy v centre“.

„Povedal som mu, že ma kritizuje už rok a pol, odkedy som prišiel do Manchestru United. Mourinho mi povedal, že som kus sračky. Ja som mu povedal, že on je sračka. Obrovská,“ uviedol v knihe.

„Už ťa nikdy nechcem vidieť. Prosím, choď do Arsenalu!“ odpovedal mu portugalský stratég. Počas tréningov s futbalistom nehovoril, no každú noc mu posielal správy s textom „Miki, prosím, odíď“.

Prelomová sezóna

Neskôr osud túto dvojicu opäť spojil v Ríme v roku 2021. Pozoruhodné je, že podľa stredopoliara napätie rýchlo zmizlo.

„Hneď v prvý deň sme sa objali,“ priblížil a opísal pocit vzájomného rešpektu, ktorý nahradil zatrpknutosť z čias ich manchesterského pôsobenia.

Znovuzjednotenie dvojice sa ukázalo ako prelomové. Pod Mourinhom Mchitarjan znovu objavil svoj rytmus a zohral dôležitú úlohu v sezóne 2021/22, ktorá sa skončila titulom v EKL.

Museli vyhrať

Stredopoliar odhalil pozoruhodný pohľad na Mourinhovu psychologickú taktiku pred finále v Tirane, kde Rím porazil Feyenoord 1:0.

„Pred finále nechal Mourinho celé tréningové centrum polepiť fotografiami trofeje, ktoré sprevádzal slogan MUSÍME VYHRÁŤ napísaný veľkými písmenami. Boli všade. V šatni, na chodbách, v spálňach, v kuchyni, v kúpeľni. Prezliekli sme sa a mysleli na víťazstvo. Chodili sme a mysleli na víťazstvo. Zaspávali sme a mysleli na víťazstvo. Cítili sme vôňu jedla a mysleli na víťazstvo. Dokonca aj keď sme močili, mysleli sme na víťazstvo,“ doplnil Armén vo svojej knihe.

Aktuálne hráva Mchitarjan v talianskom Interi Miláno, kde ma zmluvu do konca tohto ročníka. „Nerazzurri“ patrí 4. miesto s trojbodovou stratou na vedúci SSC Neapol.

