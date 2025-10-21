Mourinho verí, že Newcastle po triumfe v anglickom Ligovom pohári pridá čoskoro ďalšie trofeje

Portugalský tréner vyzdvihol odkaz Bobbyho Robsona a očakáva náročný duel v Lige majstrov.
Portugalský futbalový tréner José Mourinho je presvedčený, že nedávny triumf Newcastlu United v anglickom Ligovom pohári nebol len náhodný a klub v blízkej budúcnosti získa ďalšie trofeje.

„The Magpies“ v jari ukončili 70-ročné čakanie klubu na veľkú trofej, podľa Portugalčana to bude pre tím impulz na ceste k ďalším úspechom. Mourinho má k Newcastlu osobný vzťah, keďže klub podporoval a neskôr trénoval jeho mentor Bobby Robson.

„Sir Bobby je tu legenda a v Anglicku, ak ste legenda, existuje mnoho dôvodov, prečo ňou byť,“ povedal Mourinho pred utorkovým zápasom Ligy majstrov. Jeho Benfica Lisabon sa v ňom predstaví práve v Newcastli. „Miloval tento klub, dal mu všetko. Samozrejme, že by bol veľmi šťastný z titulu v Ligovom pohári,“ poznamenal ešte o Robsonovi.

Mourinho priznal, že cieľom Newcastlu je viac než len Ligový pohár, no tento triumf je podľa neho iba „začiatok“.

„Účasť v Lige majstrov je ďalší veľmi dôležitý krok a myslím si, že klub ide správnym smerom,“ pokračoval.

Mourinho začal svoju trénerskú kariéru ako Robsonov tlmočník v Sportingu Lisabon. Jeho niekdajšiu dôveru považoval za kľúčovú pre svoj úspech. „Snažil som sa mu dať všetko, čo som mal,“ dodal 62-ročný kouč.

Tréner Newcastlu Eddie Howe vyjadril rešpekt k Mourinhoovi a označil ho za jedného z najväčších trénerov všetkých čias. „Jeho vplyv bol neuveriteľný, jeho tímy boli vždy veľmi ťažko zdolateľné,“ povedal Howe.

Benfica zatiaľ v Lige majstrov nezískala ani bod a očakáva náročný zápas v St James‘ Parku, ktorý by však mal byť podľa Mourinha „krásny“.

