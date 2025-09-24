Budú Mourinha vyšetrovať? Údajne svoj odchod z Turecka plánoval a stretol sa s právnikmi Benficy - FOTO

Portugalský futbalový tréner José Mourinho nedávno skončil na lavičke Fenerbahce Istanbul a dlho bez angažmánu neostal. Presunul sa do rodnej krajiny, konkrétne do lisabonskej Benficy.
Jeho odchod z Turecka však naďalej vyvoláva rozsiahlu diskusiu a bývalý futbalista a súčasný televízny komentátor Sinan Engin špekuluje, že všetko bolo naplánované.
Pre tureckú televíziu Beyaz TV povedal, že ešte pred odvetným zápasom o postup do Ligy majstrov práve medzi obomi spomínanými tímami sa v hoteli stretol s právnikmi Benficy.
Rozhodol jediný gól
„Už vtedy všetko plánoval, dokonca si na stretnutie rezervoval inú izbu. UEFA a FIFA to musia vyšetriť. Reči typu ‚Nepoznám viceprezidenta‘ a všetko ostatné boli len jeho manévre, aby ho vyhodili. Mourinho si naplánoval odchod a chcel, aby Fenerbahce vypadlo. Dokonca povedal: ‚Čo robíte v Lige majstrov?‘“ priblížil Engin.
Podčiarknuť to má aj to, že jediný gól dvojzápasu strelil Kerem Akturkoglu, ktorý vtedy odohral posledný duel za portugalský celok. A prestúpil práve do tímu, ktorý vyradil.
Mourinho mohol zabrániť tomu, aby v danom stretnutí turecký rodák vôbec hral, ale neurobil tak. Hoci vzhľadom na svoj vplyv by to zrejme dokázal vybaviť, myslí si Engin.
Vrátil sa
Prehra 1:0 a vypadnutie z milionárskej súťaže stáli Portugalčana „flek“. Účasť v Európskej lige Turkom nestačila.
Po prehre hneď v úvodnom kole ligovej fázy LM Benfica vyhodila trénera Bruna Lageho, keď jeho zverenci prekvapivo nestačili na domácej pôde na azerbajdžanský Karabach.
Mourinho sa tak vrátil do klubu, kde pred 25 rokmi krátko pôsobil.